Pide EU más tiempo para evaluar alianza Aeroméxico-Delta

Associated Press | De terminarse su alianza, el tamaño operativo de Aeroméxico se reduciría significativamente. Associated Press | De terminarse su alianza, el tamaño operativo de Aeroméxico se reduciría significativamente. Associated Press | De terminarse su alianza, el tamaño operativo de Aeroméxico se reduciría significativamente.

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Ciudad de México.- La Cámara de Comercio de Estados Unidos (American Chamber of Commerce) le pidió al Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) una extensión de cuatro semanas para enviar comentarios respecto a la solicitud de aprobación y otorgamiento de inmunidad antimonopolio para la renovación de acuerdos de alianza entre Delta Airlines y Aeroméxico. La Cámara en un documento -que envió a Carol A. Petsonk, secretaria asistente de Aviación y Asuntos Internacionales del DOT- indicó que apoya la solicitud de Delta y Aeroméxico de una extensión de un mes al período de comentarios. Agregó que proporcionar dicho tiempo adicional les permitirá a las partes interesadas evaluar eficazmente el impacto de esta orden y responder en consecuencia. "La decisión provisional del DOT requerirá una evaluación cuidadosa por parte de ambas compañías aéreas, así como una evaluación exhaustiva del impacto de estos hallazgos provisionales en la industria de la aviación y los viajes en general", expuso. Asimismo, indicó que las decisiones provisionales del DOT afectarán significativamente los viajes entre Estados Unidos y México; y como tal, merece un tiempo adicional para que el público evalúe completamente el impacto y responda a la decisión. "El mercado de viajes aéreos entre Estados Unidos y México es uno de los más activos del mundo, con más de 700 vuelos diarios entre los dos países, según la firma de análisis de datos de aviación Cirium", acotó. En el documento -firmado por John Drake, vicepresidente de transporte, infraestructura y cadena de suministro de la Cámara- se indicó que la mayor disponibilidad de vuelos significa una mayor competencia que conduce a precios más bajos para los consumidores estadounidenses. El pasado 26 de enero, el DOT indicó que la alianza operativa entre Delta y Aeroméxico -que funciona desde el 2017- podría estar en peligro por las políticas públicas del Gobierno de México. Lo anterior al cuestionar medidas de la 4T, principalmente respecto a la operación de algunos aeropuertos nacionales, entre las que destacan un decreto en el que se prohibieron todas las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), así como la reducción de operaciones en las tres últimas temporadas de tráfico en la principal terminal aérea del País. Al respecto, Jorge Nuño Lara, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT), indicó que no se han tenido reuniones con el Gobierno estadounidense para tratar dicho tema. "Lo que sí es que sostuve una llamada con funcionarios de Aeroméxico para hacer un diagnóstico completo del tema. En este momento no tendría una conclusión con respecto a eso", dijo en una postura a Grupo REFORMA sin dar más detalles al respecto. Al cuestionarlo sobre los señalamientos del DOT por la reducción de operaciones en el AICM y la mudanza de la carga aérea indicó que son cosas separadas. "Una cosa es el transporte de carga y otra el de pasajeros, nosotros lo vemos de forma separada. En cuanto tenga más información respecto del Departamento del Estado podría comentar algo. Ni siquiera he recibido una comunicación de ellos", sostuvo el Secretario. Aseguró que lo que el DOT había solicitado sobre el "acuerdo de carga" se entregó y fue solventado. Incluso, dijo, se les demostró que era más eficiente tener un tema de carga dedicada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). PUBLICIDAD