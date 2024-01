Deben emprendedores cuidar a sus empleados

Ciudad de México.- Con la pandemia de Covid-19 salió a relucir la necesidad de que en los empleos se atienda la parte humana del trabajador para cuidar su salud mental, algo que también deben tener en cuenta los emprendedores.

El aspecto humano es un elemento de la cultura de la empresa e incluye la forma en que se trata a los empleados, cómo se les motiva y qué ambiente laboral se les proporciona, señaló Karla Huerta, autora del libro Mindset Unicornio.

Actualmente, quien lidere un emprendimiento debe darse el tiempo para "sentarse con su gente", conocer los motivos personales que lo impulsan a estar en la organización y cómo puede ser apoyado para contribuir a su crecimiento.

"Si esa persona va a venir a sumar a tu empresa, tú también tienes que encargarte de él y es una responsabilidad gigante, de ver cómo tú puedes ser un puente para que esa persona esté bien", afirmó en entrevista la también directora ejecutiva de APB Sistemas y Control de Accesos.

Considerar ese aspecto es de suma importancia porque actualmente hay más rotación que en generaciones pasadas, pues con el internet es más fácil enterarse de las vacantes disponibles.

"Si la gente no está contenta, si no se siente escuchada, hoy es mucho más fácil que diga 'si yo no estoy contento, yo me hago responsable de esta carencia y me muevo'.

"Entonces si no te haces cargo vas a estar perdiendo talento que vale la pena", alertó la experta.

Entre las características de un líder se tiene que incluir una mentalidad que permita procesar las problemáticas y encontrar la mejor solución.

"Lo que tú seas en un principio, eso se va a extrapolar en una posible compañía, en un proyecto.

"Entonces si tú no trabajas esa parte de cómo piensas, cómo actúas ante ciertas situaciones, cómo te desenvuelves con la gente, cómo crear conexiones profundas, es decir, cómo trabajas la parte en que tú interactúas con todo, con el dinero, con la gente, con un proyecto, eso va a permear a consecuencias positivas o negativas con tu emprendimiento", aseveró Huerta.

Lo que cada persona trabaje en sí misma es lo que va a extrapolar en un negocio, por ejemplo, si se percibe como una persona carente y en problemas económicos, muy seguramente se lo va a pasar a sus negocios.

Para la experta, como emprendedor es necesario transmitir a los colaboradores la pasión.

"Tienes que hacer que la gente se alinea a tu visión y sueño, tienes que tener la capacidad de poder compartirle a la gente lo que estás haciendo y que las personas se sumen a ti para perseguir tu sueño", comentó.