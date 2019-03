Perfilan reagrupar generación eléctrica en CFE

Ciudad de México— La Secretaría de Energía (Sener) presentó ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) un anteproyecto para reunificar todas las unidades de generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en una sola unidad de negocios, en lugar de las seis empresas subsidiarias en las que se dividieron.

Dicho anteproyecto propone regresar a un modelo centralizado en generación a través de la modificación de los términos de estricta separación de la CFE.

El documento, firmado por la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, señala que no se ha cumplido con el propósito de tener una operación eficiente, ni de participar de forma competitiva en el sector.

La división de la Comisión en el área de generación contaba con seis empresas productivas subsidiarias, las cuales incrementaron sus costos y redujeron su función operativa y administrativa, como consecuencia de una inadecuada organización y distribución de activos, afectando su viabilidad, reza el informe.

En 2015, la disponibilidad de las centrales de generación era de 86.65 por ciento, mientras que en 2018 pasó a 76.89, provocando mayores costos, además de que cayó la eficiencia térmica de las unidades.

Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) expuso que cuatro empresas subsidiarias no eran rentables para el Estado ni generaban un real valor económico.

El documento aclara que tal decisión no impacta en la competencia justa de mercado, debido a que el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) es un mercado de costos, donde la competitividad se da por el tipo de tecnología y combustible, por lo que no se vería afectada la libre competencia.

En el momento de definirse las reglas de estricta separación de la CFE, se utilizaron criterios para favorecer al mercado eléctrico, de modo que no se agruparon las centrales de manera regional para evitar concentraciones de mercado.

Incluso, en dichos términos se alude a que cualquier cambio o nueva transferencia de activos debe apegarse al artículo 73 de la Ley de CFE, en el que se señala que es la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) quien debe autorizar cualquier cambio en ese sentido.

En el anteproyecto propuesto, no se modifica esa restricción, por lo que será el órgano regulador quien determine la viabilidad de los cambios que se plantean.

De acuerdo con fuentes de la CFE, los operadores de las centrales eran coordinados por gerencias que estaban muy alejadas del punto de generación.

Por ejemplo, la hidroeléctrica Chicoasén, en Chiapas, era coordinada por la gerencia en Hermosillo y Malpaso, ubicada también en la cuenca del Grijalva, en Monterrey.

Otra de las consecuencias era que la subdirección de Generación dejó de tener injerencia, pues cada empresa subsidiaria tomaba las decisiones de su grupo de centrales.