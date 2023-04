México superará crecimiento del 3% con relocalización

Ciudad de México— Este año, la economía del País puede crecer más del 3 por ciento que registró en 2022 con el impulso del nearshoring, fenómeno que es una oportunidad "única", aseguró Lorenzo Fernández, director general del IPADE Business School (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa).

"Me parece que los empresarios a veces estamos un poco reticentes y no lo queremos ver, pero hay una serie de condiciones que hacen que el crecimiento vaya a ser positivo, creo que estaremos incluso un poco por encima del año pasado, del 3 por ciento que tuvimos", dijo en entrevista.

Esta previsión, sostuvo, se sustenta en la oportunidad que representa el nearshoring.

"Este momento lo veo como algo único porque en las dos décadas pasadas vimos cómo las fábricas norteamericanas mandaban a China sus plantas, que vuelva de regreso, no lo habíamos vivido, fue muy inesperado", declaró.

Expuso que 45 por ciento de los egresados del IPADE considera al nearshoring como la principal oportunidad para México, según la Encuesta de Expectativas Empresariales 2023.

Pese a que esta oportunidad es única, el Gobierno debe garantizar seguridad, un marco legal que dé certeza a las empresas para invertir y energía, añadió.

Además, las autoridades y las empresas deben enfocarse en capacitar a la población y ofrecer sueldos competitivos.

"Competir por mano de obra barata es muy torpe, qué triste, porque tenemos mucho más que ofrecer", comentó.

Opinó que la inflación se reducirá a lo largo del año y mostrará una disminución más clara en noviembre o diciembre, mientras que las tasas de interés se mantendrán en niveles elevados todo el año y empezarán a bajar hasta 2024.

Ante este entorno, las empresas pueden buscar otras fuentes de financiamiento que les permitan esquivar las altas tasas de interés, que generan que los créditos sean más caros.

Mencionó que una alternativa para ello es que grandes empresas financien a pequeñas empresas como han hecho Cemex y Femsa.

Otra opción es que las compañías sumen a nuevos socios que inviertan recursos en ellas, detalló.

Sobre la transición de Gobierno federal en 2024, Fernández consideró que será compleja como cada ocasión en la cual hay elecciones presidenciales en el País.

Agregó que, de acuerdo con encuestas realizadas, es altamente probable que el partido Morena mantenga la Presidencia.

"La única manera como podrían competir con posibilidad es verdaderamente uniéndose toda la oposición con un solo candidato, si los demás partidos no se ponen de acuerdo, yo creo que no hay manera de que no repita este Gobierno", dijo.