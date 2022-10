inDriver se transforma a inDrive y suma servicios

Ciudad de México.- InDriver, la plataforma tecnológica de movilidad de origen ruso, cambia de nombre a InDrive; la compañía que surgió en 2013 como contrapropuesta a Uber también estrena imagen y una nueva vertical de negocio enfocada a servicios urbanos bajo demanda.

Eduardo Abud, director de relaciones públicas para Latinoamérica en InDrive, explicó en entrevista con Grupo Reforma que el cambio ocurre de forma simultánea en las cinco regiones del mundo donde esta empresa tiene operaciones.

"Es un 'launch' (lanzamiento) global en Malasia, Egipto, en varios lugares alrededor del mundo; la estrategia publicitaria estará en 31 mercados y contaremos con nuevas verticales de servicios. Ahora mismo la vertical de servicios urbanos ya está activa en ciertas ciudades de México e irá creciendo conforme lo vayamos detallando", mencionó.

Respecto a la plataforma de servicios urbanos, explicó que los usuarios pueden buscar trabajo, solicitar servicios domésticos, reservar viajes de larga distancia, entregas y servicios de carga.

La aplicación pretender ser un hub para conectar a solicitantes y demandantes de servicios específicos, por ejemplo, se podrían encontrar a profesionales en mecánica, limpieza, plomería, carpintería, albañilería, salud y belleza, electricistas, servicios para mascotas, psicología, lavandería y más.

La lista completa de profesionales se puede consultar en la aplicación que está disponible para iOS y Android. Cabe aclarar que la app no suprime su valor principal que es el de encontrar un servicio de taxi con el modelo de tarifas negociables, sin intermediación de algoritmos.

"Hay muchos jugadores dentro del sector de movilidad y ahora pasamos al tema de servicios urbanos, un lugar donde vamos a incursionar y seremos precursores en este nuevo sector.

"Nos espera es ver cómo responde la población a este tipo de nuevas opciones, ver cómo responde la gente al tratar de pedir algún tipo de servicio profesional a través de una plataforma a través de una aplicación, cosa que hasta el momento me parece que todavía no existe en México o no existen plataformas específicamente para eso", resaltó Abud.

Para masificar este tipo de interacción mencionó que concentrarán sus esfuerzos en el tema publicitario y hacer hincapié de que forman parte de una evolución pero manteniendo el ADN de democratizar la tecnología bajo un modelo de persona a persona, sin intermediarios que establezcan las tarifas.

Por lo pronto, los servicios urbanos bajo demanda comenzarán en Ciudad de México, Guadalajara y Saltillo, paulatinamente expandirán la disponibilidad en otros lugares de México, manifestó Abud