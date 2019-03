Gastos hormiga, los que más frustran planes financieros

La falta de planeación financiera y no llevar un registro puntual de los gastos, son dos de los principales obstáculos para alcanzar metas financieras, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera y Educación Financiera de BBVA.

En este sentido, Educación Financiera de BBVA aconseja principalmente hacer recorte a los gastos hormiga. Análisis hechos por la entidad indican que el 63 por ciento de los mexicanos no hace un monitoreo de sus gastos.

Para lograrlo es necesario establecer un presupuesto, saber en qué erogaciones se puede ahorrar y eliminar gastos innecesarios.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) los gastos hormiga pueden representar hasta el 12 por ciento de los ingresos de un trabajador, tendencia que ha ido cambiando con la incorporación de nuevas fugas financieras, como el pago por servicios en línea. Para comenzar a reducir las fugas de capital es importante medir las compras con tarjeta de crédito y liquidar el total de la deuda a tiempo, para evitar que se generen intereses.

Otro punto es eliminar los ‘gustitos’. Para ello es importante diferenciar entre lo que el consumidor quiere y lo que realmente necesita.

En el caso de los servicios precisa diferenciar entre aquellos que están de más. Por ejemplo, pagar por televisión por cable y a la vez por Internet, o pagar plan de datos móvil cuando no se consumen todos los megas.

Comer fuera de casa tampoco ayuda al bolsillo. BBVA indica que quitar este gasto será de ayuda para las finanzas personales.



[email protected]