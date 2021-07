Fallan plataformas de CetesDirecto; paraliza operaciones

Ciudad Juárez— El sitio web y la aplicación móvil de CetesDirecto, plataforma operada por Nacional Financiera (Nafin) mediante la cual se pueden adquirir valores gubernamentales, no funcionan actualmente y así estarán por lo menos hasta el próximo lunes.

CetesDirecto atribuyó los problemas a una actualización y aseguró que los recursos se encuentran seguros.

"Informamos a nuestros clientes que las plataformas web y apps están en proceso de actualización para mejorar sus servicios, por lo que te ofrecemos una disculpa por el inconveniente que esto puede ocasionar".

"El próximo 12 de julio ambas estarán disponibles para operar con normalidad", informó la plataforma en un comunicado después de que sus usuarios habían reportado las fallas en los últimos días.

"Tus recursos se encuentran seguros, nuestra plataforma cuenta con los protocolos de seguridad necesarios", respondió a los usuarios en redes sociales.

Debido a los problemas en CetesDirecto, las instrucciones de retiro y venta no están disponibles, por lo que los inversionistas no pueden disponer de sus recursos, situación que ha causado molestias.

Tampoco pueden disponer de sus fondos en sucursales del Banco del Bienestar (antes Bansefi), ya que éste únicamente es receptor de la documentación en caso de alguna actualización.

Usuarios de la plataforma comentaron que han experimentado problemas desde hace varios días, incluso sin poder revisar sus saldos ni movimientos, y sin que CetesDirecto les diera aviso.

"Así también me pasó el último fin de semana de junio y no te avisan. Ya hasta que te quieres meter a la app o la página te sale el mensaje de que están actualizando sus sistemas y no te deja hacer nada", comentó una inversionista a Grupo REFORMA.

Asimismo, en redes sociales se han presentado diversas quejas.

"¿Qué pasa @cetesdirecto? Desde ayer no hay servicio, urge disponer de lo que se tiene y ustedes no pueden ni dar una explicación o tiempo estimado para resolverlo. En su página sólo van incrementando el tiempo. ¿Ahora hasta el lunes 12 de julio?" expresó un usuario de Twitter.

"Esto es cada semana, no están haciendo nada y cada vez están peor. Yo tenía programada una compra de Cetes y ahora no la puedo hacer, no sé si el lunes aún pueda y lo peor es que ni siquiera puedo disponer de mi dinero", indica otro tuit.

"Hola, buena tarde. No puedo entrar a mi cuenta, y tenía programado una inversión para ayer y no realizaron el cobro a mi banco", mencionó un usuario más.

Algunos inconformes incluso han manifestado preocupación sobre la seguridad de sus recursos y solicitaron respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Secretaría de Hacienda (SHCP), así como ayuda de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

"¿Y los recursos con disponibilidad diaria dónde están?", cuestionó una usuaria.

"Díganme qué no los hackearon. Es mucho tiempo para una actualización y sin previo aviso", tuiteó otra persona.