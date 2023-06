EU sigue sin aceptar políticas mexicanas sobre maíz

Ciudad de México.- La posibilidad de que México se libre de un panel de controversias con Estados Unidos por el tema del maíz se percibe más remota, al tiempo que según especialistas, el mayor riesgo recaería sobre el comercio mexicano.

Esto luego de que Estados Unidos solicitó formalmente consultas de resolución de disputas con México, por las medidas del país al maíz transgénico, informó la representante comercial, Katherine Tai.

Ante eso, Alejandro Luna, socio de Santamarina y Steta y especialista en temas comerciales, explicó que para el país vecino del norte es importante emplear los mecanismos de solución de controversias que se fijaron en el T-MEC.

"Yo creo que sí se va a considerar instalar un panel al respecto. Sí se ha buscado esto, porque incluso los mecanismos de controversia era algo con lo que no estaba muy de acuerdo Estados Unidos bajo la Administración pasada, por lo que ahora se tiene que demostrar que sí funcionan", explicó.

Para Cecilia Stahlhut, consejera de Hogan Lovells, parte de la intención de solicitar un panel de controversia sería con la intención de enviar el mensaje a México de cumplir los acuerdos alcanzados y dar certeza a las potenciales inversiones en el país.

"Estados Unidos el mensaje que está comunicando es 'estás incumpliendo todos tus compromisos conforme al tratado que tú, México, te adheriste. Ya es un mecanismo que desafortunadamente se está teniendo que hacer valer, tanto Estados Unidos como Canadá", alertó.

Es necesario que el proceso que se llegue a tomar siga los mecanismos del capítulo 31 del T-MEC, al tiempo que sigue vigente la posibilidad de que México derogue su último decreto de febrero en materia de importaciones de maíz o se alcance un acuerdo diplomático entre ambos países, consideró.

"Pudiera ser que Estados Unidos lo anuncie de manera oficial, pero eso es independiente del procedimiento que se tendrá que seguir conforme al capítulo 31 del tratado, no es suficiente (hacerlo público)", explicó la especialista.

Alejandro Luna detalló que una vez concluido el periodo de consultas técnicas y que se solicite un proceso formal, se establecería o dirimiría una controversia, para lo cual habría que instalar un panel de especialistas y determinar quién tiene la razón.

"Si el panel termina desfavorable a México, tendría que retirar estas medidas que tiene respecto a maíz transgénico, y si no lo llegara a hacer, eventualmente podría tomar medidas de retaliación Estados Unidos, es decir, medidas equivalentes en otras industrias", argumentó.

Si bien ambos especialistas consideraron que el proceso de panel puede quedar anulado si se llega a una conciliación entre ambas partes o incluso con el proceso de controversia ya en vigor, se puede frenar, la presión política por el proceso electoral en Estados Unidos y de los productores ante el inicio de temporadas de siembra acelerará las decisiones de la Representación Comercial.

"Yo creo que el que más arriesga es México, porque las consecuencias pueden ser negativas, puede arriesgar que lo obliguen a retirar estas medidas, que el panel resuelva que tiene que hacerlo, para evitar otras medidas, incluso en otros sectores", dijo.

Juan Antonio Dorantes, socio director de Dorantes Advisors, comentó que México y Estados Unidos se encontraban en un proceso de consultas, pero en el marco del capítulo 9 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del T-MEC, mismas que eran a nivel técnico.

"Las consultas bajo capítulo 9 no sirvieron para tratar de acomodar sus preocupaciones, lo que sea que el Gobierno mexicano haya ofrecido hacer para atender las preocupaciones de Estados Unidos, pues no sucedió, no se atendió lo que se llevó a la mesa", resaltó.

Indicó que el mecanismo de solución de controversias se integra por dos partes, es decir, la etapa de consultas, la integración de un panel y el procedimiento de controversia, por lo que en caso de no quedar satisfecho Estados Unidos en estas nuevas consultas se puede dar paso al panel internacional.

"Significa que estamos a punto de iniciar un panel si es que estas consultas no dan resultado y que junto con ésta están por agotarse todas las instancias de diálogo que prevé el tratado para poder resolver una disputa", detalló Dorantes.

Este periodo de consultas lo tendrá que atender el Gobierno mexicano, reunirse con Estados Unidos, a la brevedad y si no se llega a un acuerdo está abierto a iniciar una disputa bajo un panel, agregó.

"Todo indica que habrá un panel si no se resuelven las preocupaciones de Estados Unidos", refirió.