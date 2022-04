Estresa a 82% de trabajadores su situación financiera

Ciudad de México- El 82.32 por ciento de las y los trabajadores está estresado por su situación financiera actual, reveló el primer reporte anual sobre Bienestar Financiero en México.

El estudio, en el que participaron colaboradores de pymes, startups y empresas de gran tamaño, arrojó además que los mexicanos pasan en promedio 15 horas al mes de su jornada laboral preocupados por problemas de dinero, y que 4 de cada 10 trabajadores destinan entre un 20 y 50 por ciento de sus ingresos mensuales al puro pago de las deudas.

PUBLICIDAD

"Esto es importantísimo. La gente no está preocupada por su trabajo, está preocupada por temas financieros en el momento en que está en su trabajo. De todas las preocupaciones, los colaboradores marcan temas de dinero como la situación de estrés principal, el 53.76 por ciento", expresó Christian Hauswaldt, CEO de Invested, en la presentación del estudio.

"La parte más reveladora fue las 15 horas que en promedio al mes la gente destina a estar pensando en los problemas financieros, es el 10 por ciento de la jornada completa, y es promedio; hay gente que puede estar al doble, a la mitad, imagínate 20 horas de tu mes estar pensando constantemente en un problema de finanzas personales, genera grandes distorsiones en muchos de los sentidos", añadió Moisés Pérez, Head of Retirement and Financial Wellbeing de Aon Latin America.

Esta es una situación que urge corregir para poder alcanzar los niveles de competitividad y productividad en las empresas en México, coincidieron expertos de Aon, Vanguard, AMEDIRH, quienes también participaron en la elaboración del estudio.

La investigación también reveló que únicamente el 15 por ciento de los colaboradores tiene ahorrados más de seis meses de gasto, lo cual implica que la mayoría va tener que endeudarse para poder enfrentar un problema.

Se halló también que el 32 por ciento de las personas no ahorran para el retiro y se quieren jubilar a los 60 años, además de que el 52 por ciento no tiene claro en qué está gastando el dinero cuando recibe su sueldo.

Todavía, de la gente que sí está ahorrando, el 64 por ciento no está invirtiendo, por lo que en México hay más dinero en cuentas de cheques que en cuentas de inversión.

Mauricio Reynoso, director general de AMEDIRH, destacó que a dos años de la pandemia las empresas deben volver a voltear a ver el bienestar financiero de sus empleados y que si hay condiciones para dar mejores sueldos, aplicarlo.