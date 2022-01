Esquivan maquilas juarenses al ómicron

Aun cuando maquiladoras en la ciudad de Chihuahua han señalado la interrupción de líneas de producción por el alza en el número de contagios de Covid-19 registrados al interior de las plantas, en Ciudad Juárez representantes de la industria indicaron que los protocolos implementados en el último año han permitido no sólo continuar con sus operaciones, sino también brindar una mejor atención a los trabajadores.

De acuerdo con Eduardo Rodríguez, director de Recursos Humanos de la compañía Harman de México, en el último mes se han realizado diferentes ajustes para poder correr todas las líneas de producción de manera más estratégica, aun cuando se registren casos de contagio por coronavirus.

“Desafortunadamente sí hemos tenido personal contagiado, pero no se ha parado la producción; los casos se han presentado en áreas muy divididas entre los cinco turnos que tenemos, lo que también ayuda para no detener las líneas. Por otro lado, desde antes de iniciar el año nos anticipamos e implementamos un proceso de contratación para cubrir las posiciones faltantes, lo que también hace que no tengamos un impacto tan fuerte”, comentó.

Rodríguez explicó que, aunque no se puede brindar información sobre el número de casos positivos que han detectado al interior de la planta, el 96% de los afectados contaba con su esquema completo de vacunación, lo que permitió que la enfermedad no avanzara a fases más graves.

“Se están aplicando pruebas aleatorias al personal de todas las áreas, el año pasado previmos cómo podría estar la situación y metimos a presupuesto un recurso por casi 3 millones de pesos para gastos de desinfección y material que cada semana se le otorga al trabajador, desde gel, cubrebocas, entre otros artículos”.

Por su parte, Cosme Sierra, director de Recursos Humanos de la compañía Inventec, destacó que una acción fundamental para evitar el paro en las líneas de producción ha sido la detección temprana de casos para poder descansar al trabajador y ofrecerle un seguimiento médico a él y su familia mientras se reincorpora a sus labores.

“Desafortunadamente hemos tenido algunos casos, pero todo se encuentra debidamente controlado. Claro que hay afectaciones, pero no tanto en las operaciones de la planta. Hemos aplicado pruebas para toda la gente y así poder detectar a tiempo cualquier contagio y mandar al trabajador a casa”, comentó.

De acuerdo con Sierra, en el último mes Inventec ha aplicado alrededor de mil pruebas de antígenos a los trabajadores y miembros de sus familias, además del protocolo estricto que la planta ha implementado, desde que el operador aborda una unidad de transporte de personal hasta su arribo a la fábrica.

Román Rivas, presidente de la Asociación de Maquiladoras (Index) en la ciudad de Chihuahua, explicó que el principal reto al que se están enfrentando en la industria de exportación en la región centro-sur es el ausentismo provocado por los contagios de Covid, impactando de manera directa en la productividad de las plantas.

“Redujimos la productividad, el ausentismo que se está generando con los casos de Covid es de hasta un 10%, cuando anteriormente rondaba en apenas el 6%. Eso claro que impacta en la producción, los protocolos se siguen aplicando al pie de la letra y se están reforzando con pruebas, dotación de mascarillas y la desinfección en general, además de que se siguen usando los acrílicos en cafeterías y otras áreas, para que cualquier contagio pueda ser detectado en estos filtros y tomar la decisión de descansar al trabajador”, comentó.

Según datos de Index Chihuahua, se estima que alrededor de 2 mil 500 trabajadores han contraído el virus en lo que va del mes de enero en toda la región centro-sur del estado.

Respecto a esta situación, se intentó establecer comunicación con la presidenta de Index Juárez, Fabiola Luna, para conocer el estatus que guarda la frontera en cuanto a contagios dentro de la maquiladora, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

