Desdeñan tramitar RFC pese a ser obligatorio

A pesar de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones fiscales, según las que todos a partir de los 18 años están obligados a solicitar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), integrantes de asociaciones e institutos de contadores públicos en la ciudad indicaron que el trámite sigue presentando una apatía por parte de los juarenses, quienes consideran hacer el proceso hasta que sea requerido.

Como parte de las nuevas disposiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a partir del 1 de enero de 2022 todos los mayores de 18 años tienen que darse de alta como contribuyentes ante la autoridad fiscal. Lo que se busca con esta medida es mejorar la educación financiera de los mexicanos, además de que pretende disminuir la utilización de facturas falsas a nombre de los menores de 19 años.

De acuerdo con Ernesto Montes Méndez, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Ciudad Juárez, la inscripción al RFC ante el SAT no generará obligaciones adicionales, a menos de que el solicitante cuente con alguna actividad empresarial o como asalariado.

“Es una una obligación registrarnos ante el SAT, seas persona física o moral. Ahora cumpliendo los 18 años, los ciudadanos están obligados a inscribirse al RFC, trabajes o no. Mientras la persona no realice ninguna actividad que le genere ingresos, su única responsabilidad es registrarse, como cuando sacas tu CURP: no te sirve hasta que te la piden”, comentó.

Por su parte, Víctor Torres, miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), indicó que en la localidad no se ha visto un repunte en cuanto al número de solicitudes de inscripción al RFC, debido a que la mayoría de las personas de 18 años realiza el trámite porque ingresará a un empleo.

“El RFC se ha convertido en algo muy necesario no sólo por ser una disposición de la autoridad, sino porque para efectos de pagar nómina, los patrones lo necesitan. Lo que hemos notado es que los que acuden a solicitar el trámite es porque se están iniciando en su vida laboral, no porque estén obligados”, comentó.

Otra de las razones por las que se han acercado a algún contador para asesorarse sobre cómo solicitar el RFC tiene que ver con la necesidad de contar con una firma electrónica, debido a que hay instituciones educativas que piden estos requisitos como parte de la documentación para el proceso de titulación.

Aunque el trámite fue calificado como ‘obligatorio’, el SAT explicó que nadie será sancionado por no realizarlo. Sin embargo, las asociaciones y colegios de contadores públicos detallan que a futuro el RFC podría convertirse en un requisito indispensable para la realización de otros trámites, por lo que recomendaron a quienes no cuenten con esta identificación registrarse con antelación para evitar complicaciones a futuro.

El trámite del RFC se puede hacer en línea o a través de la oficina del SAT más cercana y con cita registrada en el Portal del SAT, SAT Móvil o Portal gob.mx

Los requisitos son CURP, comprobante de domicilio, poder notarial para actos de administración dominio o especiales en caso de representación legal, o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o ante fedatario público (copia certificada).

También es necesario llevar consigo una identificación oficial vigente del contribuyente o representante legal, cualquiera de las señaladas en el inciso A) del apartado de Definiciones del Catálogo de Servicios y Trámites (original) y un acuse de preinscripción en el RFC, si iniciaste el trámite por el Portal del SAT (original).

El procedimiento se puede consultar a través del portal del SAT; sin embargo, también es recomendable acercarse con un contador o un experto en materia fiscal para llevar a cabo la inscripción, en caso de que las dudas persistan.

