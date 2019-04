El ABC de la reforma laboral

Ciudad de México– Consultar los contratos colectivos, desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y echar a andar tribunales laborales son los puntos principales de la reforma debatida por diputados

Estos son los puntos más relevantes del dictamen de reformas a la Ley Federal del Trabajo que discuten los diputados, derivado de la reforma de febrero de 2017 al Artículo 123 de la Constitución, cuya reglamentación tiene 14 meses de atraso.

El régimen transitorio -es decir, el margen para aplicar todos los puntos de la reforma- es muy amplio, por lo que la reforma podría no concretarse totalmente en este sexenio.

Este 11 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas, entre reclamos de la Oposición de que el dictamen se había realizado con prisas y entre presiones por el T-MEC.

Hasta las 17:30 horas, la discusión sigue con 104 artículos reservados por 50 diputados.

Estos son los puntos más destacados del dictamen aprobado:



1. Sindicatos

Consultas:

• Tal vez el punto más importante es que se tendrá que poner a consulta de los trabajadores el contrato colectivo. Eso nunca se había legislado.



• La consulta será por voto libre, personal y secreto, bastará mayoría simple para aprobarlo. Si el contrato no pasa, el sindicato puede ir a huelga (si había emplazamiento) o prorrogar la negociación.



• La consulta a los trabajadores aplica para nuevos contratos colectivos y para las revisiones de los ya existentes, cada dos años.



• Sólo se permite voto directo para elección de dirigencias sindicales. Ya no se contempla voto indirecto, por medio de delegados seleccionados previamente. La elección de Secretario General es independiente a las de delegados para congresos o convenciones.



• El cumplimiento de requisitos de elección tendrá que ser certificado, ya sea por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL, previsto en la Constitución desde 2017) o por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).



• Al CFCRL, órgano descentralizado con autonomía técnica, se le faculta para convocar a recuentos “en caso de duda razonable sobre la veracidad de la documentación presentada” por el sindicato.





• Se prohíbe la cláusula de exclusión, que permite a patrones despedir a un trabajador expulsado por el sindicato. Ésta fue declarada inconstitucional por la Corte hace 15 años.

• Se mantiene la obligación de la dirigencia sindical de rendir cuentas cada 6 meses, pero tendrá que enviar al CFCRL copia del acta de la asamblea respectiva.

•Se crea la Constancia de Representatividad, que expedirá el Centro Federal; cuando más de un sindicato dispute la titularidad del contrato, el CFCRL supervisará la votación para decidir al ganador.

• Se mantiene la reelección. La asamblea del sindicato decidirá el número de reelecciones permitidas y duración de los periodos, que no pueden ser indefinidos. La Corte ya ha establecido que prohibir la reelección en sindicatos viola tratados internacionales.

• Se agrega la extorsión a los patrones, vía amenazas de huelga para obtener recursos, como causal para pérdida de registro de un sindicato.



2. Centro de conciliación

De acuerdo con la Constitución, el Senado designará al director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) de una terna enviada por el Ejecutivo. Si el Senado la rechazara, habría otra propuesta; si esto se repite, el Ejecutivo nombraría directamente al titular.

El CFCRL conciliará para evitar litigios y tendrá las funciones registrales de la STPS.

El dictamen establece una Junta de Gobierno del CFCRL, presidida por la STPS, con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como los institutos nacionales de Acceso a la Información, Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales(INAI), de Estadística y Geografía (Inegi), y el electoral (INE).



3. Justicia laboral

• Desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

• Se reglamenta la operación y procedimientos ante los juzgados y tribunales especializados en materia de trabajo, parte del Poder Judicial de la Federación, y en los estados, de los tribunales superiores de justicia.

• Se prevé que las audiencias en estos juzgados serán públicas y orales.

• Se crea una medida cautelar para que se prohíba a un patrón concretar la baja de una trabajadora embarazada, si se sospecha que por el embarazo fue despedida.

• Obligación de pagar cuotas al IMSS por trabajadores del hogar, hasta que el IMSS implemente un sistema para ello.



4. Régimen transitorio

Para dar seguimiento a lo aprobado, se crea un Consejo de Coordinación para la Implementación de la reforma, similar al que hubo para la reforma penal, con seis integrantes: dos del Ejecutivo federal, uno del PJF, uno de los tribunales estatales, uno de las secretarías de trabajo estatales y uno de la Conago.

Habrá 6 meses para expedir la ley del CFCRL.

Todos los contratos colectivos tendrán que ser revisados al menos una vez en los cuatro años siguientes a la publicación de la reforma. Si el CFCRL aún no opera, la STPS verificará que se consulte a los trabajadores.



Fechas límite:

• Hasta un año para que sindicatos ajusten sus estatutos y reglamentos a la ley, y 240 días para que entre en vigor la obligación de elección por voto directo.

• Hasta dos años para inicio de funciones del CFCRL, en cuanto a registro de sindicatos y contratos.

• Hasta tres años para inicio de funciones de los centros locales, así como de los juzgados locales en materia de trabajo. Será necesaria declaratoria del Congreso local.

• Hasta cuatro años para inicio de funciones del CFCRL en cuanto a conciliación, así como de los juzgados federales en materia de trabajo. Será necesaria declaratoria del Senado sobre el inicio del nuevo sistema, como sucedió con el nuevo sistema penal.