Dificultan aduanas de México el comercio, dice EU

Ciudad de México.- Para el Gobierno de Estados Unidos hay una serie de medidas que se toman en las aduanas mexicanas que entorpecen su comercio con México.

De acuerdo con el "Informe de estimación del comercio nacional de 2023 sobre barreras al comercio exterior" de la Oficina de la Representante Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés), hay restricción a la entrada de mercancías en algunos puertos mexicanos, lo que dificulta su logística, especialmente para las compras de comercio electrónico de las Pymes de ese país.

María Teresa González, consultora independiente, rechazó que las operaciones de comercio estén paralizadas y dijo que los señalamientos de Estados Unidos se refieren a mercancías muy específicas.

Ejemplificó con los materiales radiactivos, los cuales pueden cruzar por las aduanas de Veracruz, Mexicali y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Felipe González, vicepresidente de Aduanas en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), consideró que las medidas que se toman para el ingreso de mercancías surgen a partir de fundamentos que llevan tiempo definirlos.

"No es algo sencillo, no es nada más de que mañana yo diga 'no te dejo entrar', no se puede hacer eso, crearía un conflicto internacional, lleva un proceso y los procesos están tipificados en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá", expuso González.

En el informe, la USTR señaló barreras para la operación de agentes aduanales.

Explicó que un agente aduanal que no sea parte de una agencia se limita a operar sólo en cuatro aduanas, por lo que pidió que puedan llevar sus funciones en cualquier aduana.

Para Teresa González esta medida no es una barrera al comercio, pues se trata de disposiciones internas a través de las cuales el Gobierno puede tener una administración más efectiva de las aduanas, sin perder de vista a los agentes y evitar la corrupción.

Estados Unidos también hizo referencia al complemento de Carta Porte, hoja de ruta electrónica que contiene hasta 140 elementos de datos sobre el envío, requisito que afecta a la mayoría de las importaciones desde su llegada a México hasta su destino final.

"Hemos venido trabajando con la Secretaría de Hacienda, desde hace mucho tiempo, de que el pedimento de importación sea el complemento Carta Porte", informó el vicepresidente de Aduanas en Concanaco.

Desde el punto de vista estadounidense, el hecho de que se hagan prórrogas para que el complemento a Carta Porte entre en vigor ya en forma, es decir, con sanción si no se cumple, provoca incertidumbre.