¿Desea tu jefe comportarse como Musk?

Es probable que tu jefe no te haya exigido una promesa de lealtad y casi con certeza no posee un cohete espacial, pero la persona que toma las decisiones en tu empresa podría parecerse a Elon Musk más de lo que crees o al menos imitarlo, indicó The Wall Street Journal.

Señaló que el jefe de Tesla y SpaceX está desafiando las normas en su toma de control de Twitter al saltarse el periodo de revisión tradicional de un recién llegado, eliminando rápidamente a los principales líderes y despidiendo a la mitad del personal.

Anotó que las decisiones que está tomando el multimillonario, sin pedir disculpas a los empleados, son muy atractivas para algunos jefes de otras empresas.

Y es que los gerentes que piensan que el mundo laboral se ha relajado en los últimos años, con todo el discurso sobre la flexibilidad y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, dicen que envidian el estilo sin frenos de Musk y comparten su anhelo por el máximo esfuerzo, aunque no actúen como él.

"Creo que todos los directores ejecutivos exitosos, incluyéndome a mí, están cansados de tanto lloriqueo", dijo al Journal Michael Friedman, CEO de la firma de inversiones First Level Capital.

El diario consideró que para estos ejecutivos frustrados, Musk es lo que el comediante Keegan-Michael Key fue para el ex Presidente Barack Obama: "el traductor de la ira". Ofrece la versión sin adornos de lo que la persona a cargo realmente está pensando y sintiendo, pero no puede decir en voz alta.

Friedman, de 57 años, indicó que su ética profesional se forjó en una oficina donde, como joven corredor de bolsa, no consiguió un escritorio asignado hasta que logró sus primeras 100 cuentas. Le irrita la rebelión contemporánea contra la cultura de la dedicación al trabajo, ejemplificada por el fenómeno de "renunciar en silencio" en el que los empleados conservan sus trabajos, pero sólo hacen lo mínimo.

La fortuna de Musk y el historial de creación de empresas podrían otorgarle un poder poco común para presionar fuertemente a los empleados.

Sin embargo, él es el raro CEO con una base de admiradores tal que podría llenar las filas de la compañía con devotos que crean en su visión de una plataforma más libre y rentable, y estén dispuestos molerse.

Jon Arnold, CEO de J. Arnold Wealth Management, renunció al trabajo híbrido en junio y ordenó a sus 27 empleados que se presentaran diariamente en la oficina, al concluir que las personas eran menos productivas en el hogar.

Él estimó que un empleado típico necesita dedicar de 50 a 55 horas a la semana para alcanzar las metas que él establece, pero mencionó que ofrece salarios más altos que las empresas cercanas y trabaja de 65 a 70 horas a la semana para dar el ejemplo.

"Dirijo mi negocio de manera muy parecida a Elon Musk", aseveró Arnold, de 46 años.

Por desgracia, la mayoría de los jefes que admiran a Musk no pueden darse el lujo de ser tan duros como él.