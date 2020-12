Creó industria 23 mil empleos en el último año

El Diario de Juárez

A pesar de las dificultades de la pandemia, los empleos generados por la industria, -principalmente maquila-, en Ciudad Juárez sumaron las 22 mil 923 nuevas plazas laborales, en el último año.

La estadística indica que en el penúltimo mes de 2019, había 294 mil 754 juarenses contratados para el sector de manufactura y para noviembre de este 2020, alcanzaron los 317 mil 677.

Es decir, el crecimiento del sector en el último año fue del 7.78 por ciento, lo que equivale a la creación de 22 mil 923 nuevas plazas laborales de noviembre a noviembre.

Datos del IMSS muestran que después de perder 7 mil 947 plazas en marzo, abril y mayo, cuando el 90 por ciento de la industria en Juárez quedó paralizada por el Covid-19, en junio, cuando inició la ‘nueva normalidad’, ese sector comenzó la recuperación que salvó el empleo en la localidad.

Pese a ello, Pedro Chavira, presidente de Index Juárez, afirmó que no hay un crecimiento real en ese sector y prueba de ello es la caída en las exportaciones que ha tenido la industria en lo que va de 2020.

“Es una recuperación de empleo, mas no de la industria como tal, que no exportó más este año que el año pasado, lo que quiere decir que no crecimos, fue un decrecimiento. Sin embrago, en el empleo, contratamos más de 20 mil empleos, que para una ciudad como ésta, es una cantidad gigantesca”, expresó.

Las cifras del IMSS muestran que en febrero, antes de la pandemia, la industria en Juárez daba trabajo a 300 mil 444 personas, cifra que cayó hasta las 292 mil 497 en mayo.

Sin embargo, en junio, cuando se declaró como esencial a la industria automotriz en todo el país, comenzó la recuperación hasta cerrar noviembre con 317 mil 677 personas en el sector industrial local, compuesto mayormente por maquilas.

El líder del sector de manufactura explicó que el crecimiento obedece más bien a la contratación de personal que se ha dado para cumplir con las órdenes de compra en medio de la pandemia.

“Esto se debe a que estamos tratando de cumplir con los compromisos internacionales que tenemos, lo que nos ha obligado a abrir más turnos”, resaltó.

En todo México, casi ocho de cada 10 empleos perdidos por el Covid-19 en las empresas de manufactura se han recuperado, de acuerdo con Luis Aguirre Lang, presidente de Index Nacional.

El líder empresarial detalló que ese sector contaba con 2 millones 985 mil trabajadores previo a la llegada del Covid-19 al país, pero debido al confinamiento se perdieron alrededor de 120 mil puestos de trabajo.

De esas 120 mil plazas que se dieron de baja en el sector, se han recuperado 75 por ciento, es decir, 95 mil, pero confían en que la recuperación total llegará en el primer trimestre del próximo año.

