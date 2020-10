Cinco cosas que debes evitar en el Amazon Prime Day

The New York Times

Después de algunos meses de retrasos debido a la pandemia de coronavirus, el Amazon Prime Day de este año está programado para el 13 y 14 de octubre. Lo más probable es que el tiempo desencadene una cascada de ventas que durará hasta diciembre, lo que hará que sea aún más confuso cuando intente determinar cuál es realmente un buen valor por su dinero mientras todos intentamos apuntalar nuestros ahorros de emergencia. Aquí hay cinco cosas que le recomendamos que evite en Prime Day.

Televisores viejos y baratos

Prime Day históricamente ha estado repleto de ofertas de televisiones, y es casi seguro que las volveremos a ver este año. Con Prime Day situado hacia finales de año, nuestra recomendación es no caer en las ofertas en televisores del 2019 o antes. Si bien los precios bajos pueden ser tentadores, a menudo se producen en televisores antiguos o sin nombre, y al final te decepcionará la calidad. Enfócate en los modelos 2020.

Consolas de juegos de última generación

Las consolas de videojuegos son un caso similar. Debido al inminente lanzamiento de la Xbox Series X (10 de noviembre) y de la PlayStation 5 (12 de noviembre), lo más probable es que vea el mejor precio para las que ahora son consolas de última generación, la PS4 y el Xbox One X. Es posible que pueda ahorrar en accesorios y juegos de consola más antiguos durante el Prime Day si ya posee la PS4 o el One X y planea quedarse con ellas por un tiempo, pero le recomendamos que no compre las consolas.

Paquetes hinchados

Al igual que el año pasado, esperamos ver ofertas de paquetes exclusivos de Prime Day de Amazon y otras tiendas, que ofrecen complementos como pequeños altavoces inteligentes, enchufes inteligentes, tarjetas de regalo y más. No se deje engañar por un paquete de cuatro artículos si en realidad solo usará dos piezas. El valor es un espejismo a menos que esté dispuesto a tomarse la molestia de vender los obsequios adicionales que ha recibido. Además, las tarjetas de regalo empaquetadas solo valen la pena si le gusta el minorista al que pertenecen o si son de uso general.

Esperar "mejores" ofertas del Black Friday

Sí, es posible que como fronterizos encontremos un descuento ligeramente mejor si esperamos hasta el Black Friday en El Paso, pero este año correrá el riesgo de que el producto se agote. O si lo encuentra, es posible que no se lo entreguen a tiempo. Si ve lo que desea al precio que desea, como un equipo de cocina que usará en Navidad o dispositivos domésticos inteligentes que lo ayuden a comunicarse con la familia, es mejor comprarlo mientras pueda.

Solo centrándose en Amazon

Es Amazon Prime Day, por lo que puede esperar que Amazon ofrezca la mayor cantidad y las mejores de ofertas, pero eso no significa que deba centrar toda su atención en las ofertas de venta del gigante minorista en línea. Es probable que más minoristas importantes sigan el ejemplo de Amazon y ofrezcan sus propias ventas a lo largo de octubre. Muchos igualarán el precio de oferta de Amazon. Es probable que algunos, como Walmart y Best Buy, ofrezcan ventas que Amazon no ofrecerá.