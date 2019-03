Buscan regular plataformas digitales

Ciudad de México— El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, planteó someter a las plataformas digitales a una mayor regulación fiscal para impedir la evasión y cobrarles los impuestos justos.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública refirió que el plan del gobierno francés de imponer un impuesto de tres por ciento sobre los ingresos en el país de gigantes tecnológicos como Google, Amazon y Facebook, es un pendiente legislativo que debe impulsarse.

Consideró que se deben estudiar distintas posibilidades de impedir la evasión y cobrar los impuestos justos para todas las plataformas tecnológicas en proporción con sus ingresos, cuidando que el gravamen no se traslade al consumidor final, y consideró que la próxima reforma de las haciendas públicas en México debe evitar la evasión y elusión en negocios de ese tipo.

Explicó que el Servicio de Administración Tributaria no ha podido cobrar a las empresas multimillonarias extranjeras dedicadas al comercio electrónico, el Impuesto Sobre la Renta (ISR), a pesar de los altos ingresos que perciben, "porque en nuestra legislación este impuesto se cobra a residentes fiscales y estas plataformas no están establecidas en México".

Por publicidad digital, de acuerdo con la consultora Price Waterhouse Coopers, empresas como YouTube, Facebook o Twitter en México tuvieron ingresos en 2018 de poco más de mil 505 millones de dólares, en tanto que la plataforma Mercado Libre alcanzó 109.1 millones.

"Según la Asociación de Internet Mx, las ventas por Internet, de servicios de turismo en México aportaron 56 por ciento de los ingresos del comercio electrónico nacional, por lo que consideró que las plataformas internacionales seguramente obtienen ganancias más rentables que desde luego no son acordes con lo que pagan al fisco", explicó el morenista.

Dijo que los impuestos que se cobran (ISR, IVA e IETU) al comercio electrónico no sólo presentan problemas de recaudación por domicilios fiscales establecidos fuera del país, sino también por evasión fiscal.

Ello, agregó, porque algunas operaciones realizadas en este campo se están escapando de la tributación efectiva del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya sea por facturación falsa o por un registro menor al real en las compras, lo que daña las finanzas públicas.

Recientemente, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República publicó que tan sólo en 2016, la tasa de evasión fiscal en México representó 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significó que el gobierno no recaudó alrededor de 510 mil millones de pesos, "por lo que hay argumentos sólidos para convencer a los detractores de la necesidad de hacer modificaciones tributarias a la Ley en nuestro país".

Además, refirió que en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa similar a lo que plantea el gobierno francés, respecto de aprobar un impuesto de tres por ciento para plataformas de Internet que ofrecen productos y servicios, como Facebook, Airbnb y Uber, entre otras.