Bajaron sólo 4 de 24 productos con pacto de AMLO

Frijol, jitomate, zanahoria y limón fueron los únicos cuatro productos mencionados en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) que bajaron de precio en Ciudad Juárez.

Se trata de un plan anunciado por el Gobierno federal en mayo pasado para contener la inflación y que contempla 24 artículos, de los cuales 20 registraron alzas de hasta casi 100 por ciento.

Los únicos productos que disminuyeron de precio en el último año fueron el frijol (6.70%), el jitomate (3.31%), la zanahoria (1.29%) y el limón (0.92%), de acuerdo con el Índice Nacional de Precios Productor del Inegi.

Según ese órgano estadístico, lo que más subió en Juárez es la papa, con 96.92 por ciento; seguido de la cebolla, con un incremento anualizado de 94.95 por ciento hasta la segunda quincena de septiembre.

En la lista se menciona también el huevo, que registra una inflación de 46.56 por ciento; así como el aceite, que acumula un alza de 33.39 por ciento.

Alimentos como la chuleta de puerco han encarecido 31.02 por ciento, mientras que el jabón de tocador, que también se incluye en la lista, subió 18.44 por ciento.

Otro de los artículos de higiene es el papel de baño, que aumentó 18.81 por ciento en el último año.

El pollo entero, la leche y la manzana también forman parte de la lista y acumulan una inflación de 17.80, 16 y 15.30 por ciento, respectivamente.

En la lista figuran el atún y las sardinas, con alzas de 13.12 por ciento cada uno. La pasta para sopa subió 9.76 por ciento, el bistec de res 9.59, la tortilla de maíz 9.28 y el arroz 8.16 por ciento.

También está el pan de caja, con una inflación del 4.59 por ciento, el melón con 3.32 por ciento, el azúcar con 3.14 y el chile serrano con 0.22 por ciento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y 15 empresas de producción y distribución de alimentos presentaron un plan antiinflación con la meta de reducir en ocho por ciento el precio promedio de la canasta básica en medio de la subida de precios más alta en 22 años.

El esfuerzo inicial del acuerdo entre Gobierno, productores y tiendas será reducir el precio máximo promedio de los 24 productos de la canasta básica de mil 129 pesos a mil 039 pesos hasta el 28 de febrero de 2023.

Entre las compañías firmantes destacan los supermercados Walmart, Soriana y Chedraui, además de los dos mayores productores de harina de maíz para elaborar las tortillas, Grupo Gruma-Maseca y Grupo Minsa.

También están las atuneras Tuny y Grupo Pinsa-Dolores, las productoras de pollo y huevo Bachoco, San Juan y Calvario; las compañías cárnicas Sukarne, Grupo Gusi y Opormex, además de fabricantes de alimentos varios como Sigma Alimentos y Valle Verde.

Jesús Manuel Salayandía, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), consideró que este nuevo pacto resulta insuficiente para contener la inflación, ya que los pequeños empresarios son los más afectados con las alzas de precios en su producción y no aguantan más contener los precios.

“Estas iniciativas de hablar con los principales empresarios a nivel nacional son ‘mejoralitos’ nada más en las cuestiones inflacionarias, realmente no sabemos si vaya a ayudar mucho porque la gente que produce para la canasta básica no ha recibido apoyo, sobre todo las Pymes, no hay una política fuerte para apoyarlas”, comentó. (Iris González / El Diario)

