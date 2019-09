Autorizan sacar de México plataformas de Oro Negro

Ciudad de México— Un juez federal autorizó el pasado 19 de septiembre sacar de territorio nacional las cinco plataformas petroleras con las que la empresa Oro Negro dio servicio a Pemex hasta 2017.

Benito Zurita Infante, juez que supervisa la quiebra de la compañía, comunicó a la Secretaría de Marina que "no existe motivo para retener las plataformas en aguas nacionales".

Se trata de las plataformas marinas autoelevables Primus, Laurus, Fortius, Decus e Impetus, que desde mayo pasado están bajo control de los tenedores de deuda por más de 900 millones de dólares emitida por Oro Negro, que son representados por el fiduciario noruego Nordic Trustee.

De acuerdo con los contratos de emisión de bonos de deuda, los tenedores eran los dueños de las plataformas, por medio de entidades establecidas en Singapur, país donde fueron fabricadas.

El juez respondió a un oficio de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos de la Semar que cuestionó si prevalecía la restricción para sacar las plataformas de aguas mexicanas.

"En autos de este concurso mercantil no existe motivo para retener las plataformas en aguas nacionales, puesto que el concurso que nos ocupa se encuentra en etapa de quiebra y el propósito de ésta es enajenar los bienes de las comerciantes quebradas para hacer el pago de los acreedores reconocidos", respondió Zurita.

Agregó que las plataformas -que en conjunto valen alrededor de mil millones de dólares- no forman parte de la masa concursal; es decir, no son propiedad de Oro Negro ni se pueden vender para hacer pagos a acreedores.

Nordic Trustee entregó esta misma semana al juzgado un billete de depósito por 1.5 millones de pesos, que es el valor de los bienes propiedad de Oro Negro que aún permanecen en las plataformas, según un reporte del síndico de la quiebra, Fernando Pérez Correa.

Es probable que, a estas alturas, Nordic Trustee ya tiene clientes en otros países para ofrecer los servicios de las plataformas, de ahí su necesidad de sacarlas del País. La renta diaria por cada plataforma es de alrededor de 200 mil dólares.

Si bien Oro Negro tiene una sentencia favorable que declaró ilegal la terminación anticipada de sus contratos, decretada por Pemex en 2017, ese fallo aún no es definitivo y no forma parte del proceso de quiebra.

Cabe mencionar que los principales directivos de dicha empresa, entre ellos Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, están prófugos, pues enfrentan orden de aprehensión por presunta administración fraudulenta de 750 millones de pesos.