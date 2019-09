Comercializan en el país de forma ilegal aceites con cannabidiol

Ciudad de México— Bajo la marca Greatful, una red de distribuidores comercializa en el país de forma ilegal aceites con cannabidiol, asegurando que ayuda en el tratamiento del dolor, la depresión, epilepsia, glaucoma, diabetes, entre otros males.

La Cofepris confirmó a Reforma que la marca y sus productos carecen de registro sanitario y por ende de permiso de comercialización, por lo que su venta es ilegal.

Por esta razón, los productos de la marca podrían ser asegurados por personal del órgano regulador.

En 2017, el Congreso aprobó reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para permitir el uso medicinal y científico de la mariguana en México y un año después, la Cofepris publicó unos lineamientos de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma.

Greatful ha construido su red de comercializadores en México a través de un sistema piramidal a través de redes sociales y chats, e incluso en plataformas de e-commerce como Mercado Libre.

Fuentes de la industria de cannabis medicinal, que pidieron no ser citadas, aseguraron que la marca, manufacturada en Estados Unidos, no es reconocida por sus competidores en aquella nación.

Además, aseguraron que es conocido que la forma de ingresar los productos a México es a través de contrabando hormiga, pues, al igual que decenas de otras marcas similares, no han obtenido permisos de importación por parte de las autoridades.

Greatful presume en su página web la oportunidad de negocio que representa la comercialización de sus productos en México.

"Estamos muy emocionados porque este 2019 estamos viviendo una realidad histórica en la que al fin el Gobierno mexicano está a punto de legalizar el cannabidiol.

"Se espera que este mercado valga más de 2 mil millones de dólares, por lo que es un potencial enorme el ser distribuidor y vender estos productos, es una oportunidad única que pocas veces se presenta en la vida", expone la empresa en el link en el que busca sumar más distribuidores.

En su publicidad, Greatful asegura que su aceite de cáñamo o CBD es de la más alta calidad y excede los estándares más altos de pureza y baja concentración de THC, el componente psicotrópico de la cannabis.

Su Aceite CBD Greatful de 6 mililitros se vende por mil 150 pesos, mientras que el de 30 mililitros se ofrece en 4 mil 400 pesos.

Raúl Elizalde, director de Hemp Meds, señaló que la demanda de cannabis en México es enorme, por lo que hay personas, principalmente enfermos, dispuestos a adquirir los productos de cannabis a un alto precio.