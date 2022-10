'Arréglalo porfa', 2 palabras que asustan a nuevas generaciones de empleados

Nueva York.- Imagínate esto: son las 21:00 horas y su jornada laboral finalmente está llegando a su fin. Tú, un profesionista de 20 o 30 años, no has tenido noticias de tu jefe en unas horas. Las cosas se ven bien a medida que comienzas a cerrar docenas de pestañas y hojas de cálculo, esperando apagar la laptop y disfrutar unas horas después del anochecer. De repente, suena una alerta.

Un correo electrónico de "arréglalo porfa".

"Hasta que no hayas recibido un 'arréglalo, porfa' a las 22:00 horas, simplemente no lo entiendes", dice Amelia Noël, exconsultora y banquera de inversiones convertida en asesora profesional, según publicó The Wall Street Journal.

"Arréglalo porfa" es el breve mensaje de alguien de mando superior en el ramo de la consultoría o las finanzas que "se traduce con mayor precisión como: 'arreglar esto lo antes posible y no la riegues otra vez'", dice el Urban Dictionary de "pls fix", en inglés.

El texto puede variar -"acción, por favor" o "pule"- y los mensajes tienden a venir con pequeñas instrucciones. (¿Qué diablos necesita arreglarse?) Pero el mensaje generalmente se traduce como: deja de hacer lo que estás haciendo para enviar la versión número 39 de una diapositiva de PowerPoint a tu jefe.

"Si recibes ese correo electrónico, se espera que lo entregues para cuando tu director regrese a la oficina a la mañana siguiente", indica John Senkarik, un analista de negocios de 39 años, quien dice que recientemente recibió un mensaje de "arréglalo, porfa" mientras estaba en una cabaña con su familia. Mientras sus hijos jugaban cerca, Senkarik salió a un porche trasero para trabajar en la tarea, que tomó alrededor de dos horas.

Pocas cosas asustan tanto a los jóvenes profesionistas como recibir estos mensajes. En Instagram y TikTok comparten instantáneas e historias de recibir correos electrónicos de "arréglalo, porfa" a todas horas y estando de vacaciones, mientras están en bares, en el gimnasio, en albercas, en trenes, en las laderas de las estaciones de esquí o mientras abordan un vuelo. Un podcast llamado "Pls Fix Thx!", que comenzó a principios de la pandemia, habla sobre "las modas y tendencias modernas que nos dejan sintiéndonos abrumados y agotados".

Sanchit Wadhawan, un consultor de 25 años que vive en Atlanta, es uno de los conductores del podcast y conoce bien de lo que habla. Un viernes por la noche, planeaba ver Netflix con sus padres al final de una larga semana. Estaba a punto de cerrar su computadora cuando vio un mensaje instantáneo urgente de su gerente.

Recibió un borrador en PowerPoint con unas 50 diapositivas, una compilación de varios archivos formateados en diferentes estilos. Wadhawan necesitaba uniformar la tipografía y asegurarse de que el color fuera consistente en toda la presentación, y necesitaba hacerlo de inmediato.

"No puedes poner tipografías extrañas frente a un cliente", señala.

En la oficina, muchos trabajadores están reduciendo su empeño y reportando niveles más bajos de involucramiento. Pero los consultores y los banqueros -quienes han tendido a ser escaladores corporativos aterrorizados por la parte "para afuera" de "para arriba o para afuera"- aún se esfuerzan al máximo.

Para estar lista para responder a un "arréglalo, porfa", Noël, la exconsultora y banquera, cargaba con su computadora portátil cuando iba a un brunch y a los bares. La llevó consigo en un paseo en calesa navideño en Central Park con su familia, y trazó regularmente sus rutas para correr para permanecer dentro de un radio de 15 minutos de su laptop.

Esos cuantos segundos entre hacer doble clic en el archivo adjunto del correo electrónico y comprender el alcance de la tarea generaban un temor especial. ¿Se trataba de algunos cambios rápidos de redacción en una serie de diapositivas? ¿Necesitaba volver a ejecutar un análisis de datos completo? ¿Iba esto a dar al traste a su noche?

Los lectores minuciosos de The BOG -un boletín satírico interno del Boston Consulting Group, encontrarán mensajes ocultos en el texto que hace referencia a "arréglalo porfa". En uno, los escritores de The BOG bromearon sobre el hecho de que los directores generales y los socios de alto nivel hablan ciertos idiomas de manera conversacional, incluyendo: Please fix, arréglalo porfa y correggilo per favore. (Los escritores del boletín rehusaron comentar al respecto).

Susan Grimbilas, directora global de recursos humanos de BCG, destaca que la consultoría siempre ha requerido trabajo nocturno, pero la retroalimentación en persona puede ser más significativa. Un correo electrónico de "arréglalo, porfa" puede parecer transaccional en un entorno remoto, especialmente sin muchas instrucciones sobre por qué debe cambiar algo, agregó.

BCG enseña a los directores gerentes y socios a dar una retroalimentación más efectiva, afirma. Aún así, si los números de una presentación no cuadran, agrega: "No me importa qué hora sea o dónde estés, tendrás que asegurarte de que tus números tengan sentido".

Alex Raines, de 29 años, quien vive en Austin, conocía la cultura de "arréglalo, porfa" cuando se inició como consultor de análisis de datos el año pasado.

Antes de comenzar, reescribió la letra de "Lose Yourself" de Eminem y la publicó en LinkedIn, en un homenaje a su campo de elección.

"Sus brazos le pesan, sus rodillas están débiles, le sudan las palmas de las manos / Ya hay café en su chaleco, derramó su Yeti / Está nervioso, pero en la superficie parece tranquilo y listo para arreglarlo, por favor, pero sigue olvidándose del encabezado correcto".

Litquidity, conocido por los memes relacionados con las finanzas, vende una taza de "arréglalo, porfa, gracias" por 15 dólares y una gorra de beisbol por 35 dólares. Crazy Mgmt Consultants, una cuenta de memes en Instagram, vende un feo suéter navideño con tema de "arréglalo, porfa" por 45 dólares y mamelucos de bebé por 25 dólares que dicen: "Papá y mamá, arreglen, porfa, mi leche a la brevedad, gracias. Enviado desde mi iPad".

Algunos gerentes envían correos electrónicos de "arréglalo, porfa", pero instan a los destinatarios a que no se desvelen toda la noche, como afirma Mohak Mehta, un consultor con sede en Nueva York, que hace con sus subordinados directos. A veces dice que les indica que "cuadren el tiempo" de una tarea. (En idioma de los consultores, eso es ver cuánto se puede hacer en 10 minutos o una hora, y luego dejarlo hasta el día siguiente).

Aún así, Mehta destaca que muchos jóvenes profesionistas en finanzas y consultoría son gente de alto desempeño e ignoran sus instrucciones y trabajan hasta tarde de todos modos en busca de un producto final perfecto.

"Al final del día, es por eso que los clientes están tratando de pagarte", menciona.