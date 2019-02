Amagan con paro laboral en tienda de autoservicio

Ciudad de México— Trabajadores de Walmart de México, con el apoyo de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), emplazaron a la cadena minorista a huelga para el próximo 5 de marzo.

A través de redes sociales, trabajadores de la compañía, específicamente de las tiendas Walmart, Sam's Club y Bodega Aurrerá, aseguran que iniciaron un movimiento para reivindicar sus derechos.

"Hemos iniciado un movimiento para reivindicar nuestros derechos laborales y humanos con el firme apoyo de la CROC en todo el País", asegura un video que es atribuido a trabajadores de Walmart de México.

"Alto a los bajos salarios, a los despidos injustificados, a la discriminación, al maltrato, al acoso sexual", señala el video donde no se hace mención a la cadena de tiendas Superama, que también es propiedad de Walmart de México.

En el mensaje, los trabajadores advierten que si no hay respuesta por parte de la compañía que dirige Guilherme Loureiro, tendrán que ir a huelga nacional el próximo martes 5 de marzo a las 12 horas.

La cadena minorista más grande del País no estuvo disponible para responder o desmentir el supuesto emplazamiento hecho por sus trabajadores.

Cabe destacar que desde el 1 de enero de 2019, Walmart de México dejó de pertenecer a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), a la Confederación Patronal de la República Mexicana y a la Asociación Mexicana de Venta Online, entre otros organismos empresariales.