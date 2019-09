Afectan paros a proveedores

Los paros técnicos en las maquilas están afectando también a los proveedores de servicios.

Rafael trabaja en la cafetería de la planta 1 de Toro pero esta semana no ha ido a laborar porque debido al paro técnico en el que se encuentra la compañía, no hay suficiente personal para que desquite su operación.

“Si la gente no va ¿a qué vamos nosotros? de perdida a ellos (a los operadores) sí les pagan pero a nosotros no”, exclamó el hombre al mismo tiempo que lamentó la situación debido a que aunque normalmente cobra los viernes, hoy no verá reflejado ningún salario.

La misma situación la vivió hace un mes cuando hubo paro en la empresa en la que la concesionaria Grupo Parlon y Asociados R.L de C.V ofrece servicios; tampoco en aquel entonces recibió pago por las afectaciones que, dice, son ajenas a su trabajo.

Ante esta situación, Rafael planea buscar otro empleo para hacer frente a los gastos de su familia.

Como esta cafetería existen decenas de proveedores de material de seguridad, pegamentos o etiquetas, que se están viendo afectados con las medidas implementadas por el sector manufacturero para evitar despidos ante las bajas ventas registradas.

Entre las empresas con paros técnicos destacan Commscope, Akwel, Werner y Spectum Control, por mencionar algunas, y según versiones de empleados que pidieron no mencionar sus nombres.

Raúl de León Apráez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que aunque entre sus agremiados no ha habido este tipo de afectaciones, conoce que en otros organismos hay empresas que atraviesan por una difícil situación económica.

“Otras cámaras sí tienen ya indicios de bajas de producción que son mínimos, pero ya cuando llega a haber baja es preocupante porque sabemos que en las fronteras tarda en llegar la crisis”, apuntó.

Agregó que el cambio del Gobierno federal en México y la posible reelección del presidente de Estados Unidos han provocado incertidumbre en ambos países desde principios de este año.

“Ahorita ya es cuando nos están llegando indicios a nosotros de que se está deteniendo la economía en la ciudad, aunque de todos modos para fin de año hay un freno porque empiezan algunas maquilas a parar sus producciones para mantenimiento”, recalcó.

Mientras que para Pedro Chavira, presidente de Índex, más que una afectación para los trabajadores es un beneficio, debido a que es como si estuvieran gozando de un período de vacaciones.

“Cuando le damos vacaciones a la gente también los proveedores de servicios tienen que cerrar y yo creo que el beneficio es muy grande comparado con el sacrifico que hay que hacer de una semana”, apuntó.

Sin embargo, agregó que no se les puede dar un pago debido a que así está establecido en los contratos. “Es un tema contractual”, exclamó.

El líder de los industriales apuntó que este tipo de problemas son a corto plazo, por lo que descartó que se prolonguen hasta fin de año. (

“Estamos hablando de un paro de una semana, no más, y no creo que esto se vaya a prolongar más tiempo”, dijo

Mientras que sobre el inicio del 2020, agregó que de firmarse el T-MEC, mejorará el empleo en la región.

“Si el T-MEC se firma, yo te aseguro que el año que viene vamos a estar viento en popa, si no, pues vamos a estar con ciertas facultades, sin embargo si la guerra entre China y Estados Unidos continúa, México seguirá viéndose beneficiado”, finalizó.



[email protected]