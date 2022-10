Advierten mayores precios por prohibir maíz transgénico

Ciudad de México.- La prohibición de importar maíz transgénico a partir de 2024 impactará mayormente los precios de alimentos, según la organización Maizall.

Federico Zerboni, presidente de Maizall, alianza que agrupa a productores de maíz de Estados Unidos, Brasil y Argentina, refirió que bajo el decreto publicado desde 2020, ningún exportador correrá el riesgo de hacer envíos México, lo que impactará directamente en los precios.

PUBLICIDAD

"Dado que los agricultores no cambiarán su forma de producir y no hay una oferta significativa de maíz no transgénico en los mercados internacionales, habrá un vacío de 17 millones a 20 millones de toneladas métricas de maíz en México".

"¿Cuál será el impacto en el precio de la tortilla? ¿Qué producción porcina, de aves de corral y ganado quedará en México si casi toda su alimentación proviene de maíz transgénico importado?", cuestionó el directivo en un comunicado".

La agrupación señaló que en la región se produce prácticamente el 50 por ciento del maíz modificado genéticamente del mundo, y sostuvo que no habrá un cambio en el proceso de producción sólo para atender al mercado mexicano.

"México no ha aprobado ningún nuevo evento transgénico para su importación, procesamiento y consumo, tanto humano como animal, desde mayo de 2018, y ha rechazado 14 eventos de cultivos transgénicos", apuntó la organización en su documento.

"En conjunto, estas decisiones pondrán en peligro la importación anual de México de entre 17 y 20 millones de toneladas métricas de maíz, representando aproximadamente el 40 por ciento del consumo nacional".

Habrá productores que de manera individual produzcan determinadas cantidades bajo las condiciones requeridas por México, pero serán porciones bajas a un precio más alto, advirtió Luis Fernando Haro, director del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) de México.

"(Pero) los volúmenes no se acercarían a sustituir los 17 a 20 millones de toneladas métricas de maíz transgénico que importa anualmente México", puntualizó.

"La prohibición limitará severamente nuestra capacidad de acceso a los mercados internacionales de maíz que necesitamos para la producción de alimentos en nuestro país".