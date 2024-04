Acumula gasolina 18% de aumento con AMLO

Aunque una de las principales promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador fue que no habría ‘gasolinazos’, el precio del combustible tipo Regular en Juárez acumula un aumento de 18 por ciento desde inicios del sexenio a la fecha.

El primero de diciembre del 2018, cuando empezó el actual sexenio, la gasolina en Juárez costaba $15.05 pesos por litro, según el registro publicado todos los días en El Diario, mientras que ayer la gasolina cotizó a un promedio de $17.69.

Impuestos han elevado el precio del combustible, señala Onexpo

“Es como siempre, prometen cosas que no van a cumplir. Poquito a poquito la han ido subiendo, antes con 300 o 400 pesos andaba toda la semana, ahorita mínimo le tengo que poner 500, y aún así no me aguanta toda la semana”, dice Gustavo López, un consumidor que usa su vehículo casi exclusivamente para ir al trabajo y llevar a su hija a la escuela.

Al iniciar el sexenio, un tanque de 40 litros de gasolina regular costaba 602 pesos, mientras que actualmente el gasto es de 707.60 pesos, es decir, 105.60 pesos más.

Fernando Carbajal Flores, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Juárez, señaló que aunque el dólar se mantiene a la baja y el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) es estable, los petroprecios y los aranceles a la importación de gasolina han elevado el precio del combustible que consumen los juarenses.

Dijo además que el Gobierno federal fija el precio de distribución y los gasolineros tratan de no subirlo mucho para evitar perder el mercado.

El IEPS se ha mantenido en los 3.41 pesos por litro de gasolina Regular, según una consulta a los archivos del Diario Oficial de la Federación.

El precio del dólar en el mercado internacional Forex cotizaba en $20.05 pesos al iniciar el sexenio, mientras que ayer, al cierre de esta nota, cotizaba a $16.56 pesos, una baja de 17 por ciento.