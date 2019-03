Aconsejan capitalizar a Pemex vía Bolsa

Ciudad de México— Una alternativa para que Pemex pueda sanear sus finanzas y recuperar sus estabilidad es capitalizarla a través de una filial de Pemex Exploración y Producción (PEP) que pudiera salir a cotizar en la Bolsa -en menos de seis meses- como hacen algunas empresas asiáticas.

De acuerdo con especialistas, mediante este mecanismo, Pemex podría, en corto tiempo, aliviar los altos niveles de endeudamiento que tiene por más de 104 mil millones de pesos.

"Pemex tiene un capital social negativo de 80 mil millones de dólares, por lo que no puede salir a la Bolsa a cotizar con esos números negativos, pero sí puede tomar activos para convertirlos en una filial y colocarla en la Bolsa", dijo Luis Miguel Labardini, especialista del sector energético.

En 2018, Pemex perdió 148 mil millones de pesos y su producción actualmente está por abajo de los 1.6 millones de barriles diarios, lo que complica aún más la situación de la petrolera mexicana.

"El problema que tiene Pemex es que el Gobierno Federal nunca la ha capitalizado; desde 1938 no ha habido un solo peso de dinero fresco que se le haya otorgado a Pemex.

"Cuando fue la colocación de la brasileña Petrobras, ellos pudieron obtener recursos por 80 mil millones de dólares", aseguró Labardini.

Pemex no contará este año con el capital suficiente para cumplir con sus metas de producción, ya que de los 20 mil millones de dólares que requiere, sólo se le estarán inyectando 10 mil millones de dólares.

Además, las calificadoras han puesto en vilo su credibilidad financiera y han advertido que la compañía necesita aumentar sus inversiones en exploración y producción, así como incrementar su marginal producción petrolera.

Labardini añadió que aunque los recursos que el Gobierno estará destinando este año a Pemex son positivos, no serán suficientes para cumplir con las metas de producción previstas para 2024, en 2.4 millones de barriles diarios.