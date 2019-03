Vuelve Ozuna a los jardines

Jupiter, Florida—Marcell Ozuna puso a prueba su hombro derecho, reparado por medios quirúrgicos. El dominicano jugó en los jardines por primera vez desde que se sometió a una cirugía artroscópica el 30 de octubre.

Trea Turner, el segundo bateador de Washington en el juego del lunes ante San Luis, conectó una pelota por la raya del bosque izquierdo, dio vuelta por la inicial y siguió corriendo.

Ozuna capturó la pelota de un bote y tiró a segunda. Por muy poco no alcanzó a retirar a Turner.

“Lo que me gustó de eso es que el brazo está fuerte”, resaltó Ozuna, quien no comenzó a lanzar de los jardines a las almohadillas sino hasta las prácticas del sábado.

Ozuna sintió un chasquido en el hombro durante una sesión de lanzamientos tras la temporada de 2014. Para el final de la campaña pasada, tenía problemas incluso para hacer tiros de rutina.

“Ese tiro fue ya más representativo que muchos del año anterior”, consideró el manager de los Cardenales, Mike Shildt.

Ozuna, de 28 años y dos veces elegido al Juego de Estrellas, se fue de 14-0 en el comienzo de su pretemporada, antes de conectar un sencillo el sábado ante los Astros de Houston.

El lunes, Ozuna se fue de 3-0, con lo que ha bateado de 20-1 en la pretemporada. Su promedio fue de .312 con 37 vuelacercas y 124 impulsadas con los Marlins de Miami en 2017, cuando ganó su primer Guante de oro.

En busca de reducir su nómina, los Marlins lo cedieron en canje. Bateó para .280, con 23 cuadrangulares y 88 empujadas el año pasado. Pese a su lento comienzo de la pretemporada, Shildt percibe mejoría al bate.

“Está encontrando mejor la pelota, luce mejor”, dijo. Ozuna es el último de los peloteros regulares de posición de los Cardenales que ha jugado en un encuentro.

El dominicano Carlos Martínez y otro pitcher, Luke Gregerson, padecen dolencias de hombro y no han subido al montículo en esta primavera.