Viven la fiebre por la Copa MX

Como un adelanto al partido que disputarán los Bravos FC Juárez y las Águilas del América por la Copa MX del Clausura 2019 del futbol mexicano, ayer fue exhibido en diferentes partes de la ciudad el trofeo que uno de los dos equipos levantará en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Bravos y Águilas se verán las caras a partir de las 8:00 pm, en un partido que incluso será transmitido por varias cadenas de televisión a nivel nacional, por lo que durante más de dos horas los ojos futboleros de México estarán fijos en esta frontera.

Los aficionados juarenses de diferentes edades se dieron cita en los diferentes puntos en los que se exhibió el trofeo para tomarse la foto del recuerdo y compartirla de inmediato en sus redes sociales.

David Terrazas, que acudió con una playera azul del América, no negó su afición por el equipo capitalino, pero al mismo tiempo deseó el triunfo de los juarenses.

“Sí, soy americanista de hueso colorado y en este partido le voy a Bravos. Ahí tengo la playera de Bravos, nada más que los lunes me pongo la del América para trabajar”, dijo entre risas Terrazas, y agregó que espera un juego muy reñido, muy parejo y que tal vez se defina en tanda de penalties.

Guadalupe Ruiz, otra aficionada del América que acudió a tomarse la foto, dijo que ella es fiel a las Águilas aunque esta vez jueguen contra el equipo de esta ciudad.

“Contra los Bravos de todos modos le voy al América, así es, pierdan o ganen soy americanista de corazón, desde siempre”, dijo Ruiz.

Jesús Castro, de 10 años de edad y de la escuelita de futbol de los Bravos, acudió vestido con su playera del equipo fronterizo para tomarse la foto y dijo sentirse emocionado por este partido, al tiempo que pronosticó que los juarenses ganarán 2-1.

Luis Carlos Ruiz, de 10 años de edad y también de la escuela de los Bravitos, compartió la opinión de su compañero y dijo sentirse bien y contento por haberse tomado la foto con el trofeo.

Ángel Omar Hernández, de 9 años, aunque no es parte de la escuela de los Bravos, acudió con su playera del equipo y dijo sentir mucha emoción por ver el trofeo y por el partido que se jugará mañana. “Espero un partido muy emocionante y por supuesto le voy a los Bravos”, dijo Ángel Omar.