Vive chihuahuense Urbina territorio desconocido

Archivo / El Diario

Un año sin beisbol es duro para todos, pero para los peloteros el sentimiento se magnifica ante la cancelación de la temporada 2020 de la Liga Estatal de Beisbol, una situación que no se daba desde 1945.

Para el capitalino Luis Urbina, más que nada, ha sido un sentimiento poco antes conocido.

“Lo considero un año, sobre todo, raro; es algo que para nosotros no había pasado y así se siente: raro, desconocido, porque siempre estás activo, siempre estás en el terreno, entrenando, jugando, y ahora simplemente, pues no se puede”, comentó Urbina.

La preocupación para unos y otros peloteros puede ser muy distinta, pues hay asuntos mentales, psicológicos y también económicos, que intervienen en cómo encaran los jugadores este año sin beisbol estatal.

“En mi caso y en el de varios otros, afortunadamente, pues contamos con un trabajo, con un sustento aparte que nos permite estar tranquilos y llevar esto de la mejor manera, pero para otros ha sido muy difícil, especialmente los foráneos, porque ellos venían aquí a ganarse la vida con el beisbol y tienen a sus familias que dependen de ellos, y ya fuese aquí o en otras ligas, pero ahora no se puede jugar en ningún lado en el país y se les está poniendo muy difícil”, comentó el jugador de cuadro.

En cuanto a un posible regreso, Urbina no lo ve claro. No saben si van a poder jugar beisbol invernal o de plano tendrán que esperar hasta el 2021 para volver a pisar un terreno de juego.

“Se complican las cosas porque el invernal es diferente, es muy regional, van y vienen jugadores de otras zonas, entonces no sabemos todavía si va a ser posible, y sí nos tiene preocupados”, dijo. “Uno trata de mantenerse activo, pero claro que no es lo mismo, y si no sabes cuándo vas a poder regresar, peor; es como te digo, una situación nueva, muy extraña, muy rara para nosotros”.

Y un posible regreso no será automático, requerirá de tiempo para que los peloteros puedan ponerse a punto.

“Para volver a practicar no hay problema, pero sí vamos a necesitar de algunas semanas para ponernos a ritmo de juego, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta… son muchas cosas las que tenemos en la mente con respecto a cuándo podemos hacer otra vez lo que tanto nos gusta”, finalizó.

Conózcalo

Edad: 27 años

Estatura: 1.78 m

Peso: 75 kg

Posición: Short stop, tercera base

Batea/lanza: Ambidiestro/derecho

Nacido en: Chihuahua, Chihuahua