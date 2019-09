Vaticinan título para Juárez

Los Indios de Juárez buscarán conseguir su duodécimo campeonato estatal y romper con una racha de 19 años consecutivos sin título. Protagonistas de la última ocasión en la que la tribu logró coronarse, en el año 2000, y de la última final que disputaron (2017) expresaron su opinión sobre la presente temporada de la escuadra aborigen.

Enrique ‘Pelón’ Licón, manejador del equipo campeón en el 2000, aseguró que éste será el año de Ciudad Juárez para obtener su banderín número 12.

“Va a ser dura la final, pero tengo confianza en esta camada, en estos muchachos que están tirando el extra y pienso que el campeonato se quedará en Ciudad Juárez”, expresó el exmanejador.

Licón dijo que observa en los Indios a un equipo completo en todos los aspectos, incluso destacó la armonía y la unión que se refleja entre los jugadores.

“Tiene de todo un poco, se me hace muy conjugado. El pitcheo se está manejando a la perfección”, externó.

Respecto a la final de hace 19 años ante Dorados de Chihuahua, el último manager campeón de Indios explicó la clave que los llevó a obtener el undécimo banderín estatal.

“No nada más es ser manejador, debes hacer el equipo, que no haya estrellas y que todos los jugadores sean iguales, cada uno tiene que poner su granito de arena”, explicó.

Indicó que asistirá por lo menos a uno de los encuentros que se disputen en el estadio Juárez, “en esta final debo asistir a apoyar a todos estos muchachos”, fueron sus palabras.

Junto con Licón, en aquel 22 de octubre de 2000 se encontraba en el dogout Ricardo ‘Bacatete’ Fernández, coach de la escuadra aborigen, quien dijo que esta final será un gran espectáculo para todos los aficionados.

“Fue sorprendente la evolución que tuvo el equipo con el cambio de manejador, pero fue muy placentero, se vio otro equipo, más suelto y más conjuntado”, mencionó Fernández sobre el cierre de temporada de la tribu.

Algo que podría marcar la diferencia, de acuerdo con el excoach, es que ahora se cuenta con buen nivel en el bateo y buen pitcheo.

“Juárez siempre ha adolecido mucho del pitcheo, el bateo siempre ha estado a la orden y ahora son las dos cosas. Los pitchers siempre estuvieron arriba en carreras limpias; los veo muy armonizados”, expresó.

Fernández también estuvo en el campeonato de 1996, pero como manejador, cuando se logró romper la racha de 22 años sin título, la sequía más grande de títulos de la tribu en su historia.

“El ‘Pelón’ y yo siempre tuvimos armonía. El del 2000 era un equipo muy preparado, éramos casi puros compañeros de la entidad”, explicó.

‘Bacatete’ manifestó que espera que la serie finalice a favor de Indios en menos de seis juegos para observar al equipo campeón en casa, pero duda que la serie finalice en Ciudad Juárez.

Otro de los protagonistas de la gloria del 2000, Jorge ‘Alemán’ Pérez, exjugador de Indios, dijo que ve a un equipo de Ciudad Juárez animado y que espera que la tribu consiga el anhelado título.

“Que los muchachos no piensen en los años sin título y que se concentren como lo han hecho las últimas semanas. Tengo mucha fe y confianza, admiro la clase de atletas que son los muchachos”, dijo.

Pérez coincidió con Fernández y consideró que el pitcheo ha marcado la diferencia en esta temporada para llegar hasta la lucha por el título.

“Con buenos abridores y relevos fajados conseguimos los campeonatos anteriores y siento que así va a ser esta vez”, aseguró.

El actual coach del equipo y exmanejador en el 2017, Aarón Soto, habló sobre la revancha personal que se le presenta en esta serie final, ahora contra Algodoneros de Delicias.

“Siempre la vida nos da revanchas y para quedar campeón debes ganarle al que se te ponga. Algodoneros es un gran equipo, pero otra cosa es playoffs y otra cosa es una final”, expresó.

Soto coincidió en que la armonía en el vestidor de los jugadores puede ser un factor para lograr el campeonato. “La diferencia (del equipo de 2017 con el actual) es la unión que tienen los muchachos, el grupo está al 100 por ciento enfocado, ésa ha sido la diferencia como en otras ocasiones”, explicó.