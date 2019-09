Acepta arbitro error en la final de Cruz Azul vs América del 2013

A poco más de seis años de la histórica Final en la que América se coronó de forma dramática ante Cruz Azul en el Clausura 2013, el árbitro de aquel partido ha roto el silencio y reconoció que el primer gol de las Águilas tuvo que haber sido anulado. En entrevista para la cadena WRadio, Paul Delgadillo dijo que previo al remate de Aquivaldo Mosquera, hubo una infracción del Maza Rodríguez sobre Gerardo Flores que no alcanzó a ver. "Siendo autocríticos, en la primera jugada del gol de América sí es falta; decir que no, sería tapar el sol con un dedo. En el segundo gol no hay nada".





Paul sentenció que con la existencia del VAR en esos tiempos, hubiera dado marcha atrás al gol y con ello La Máquina terminaría siendo Campeón de ese torneo. "Pudiera ser que con el VAR, la situación cambiaría porque la primer jugada es una falta evidente, pero por el cumulo de jugadores no la veo". Fue al minuto 89´ cuando Aquivaldo mandó el balón al fondo de las redes y al 93´ llegaría el mítico gol de Moisés Muñoz que mandaba el juego a alargue. A la postre, los azulcremas levantarían el título en penales.