Van dos mexicanos al Salón de la Fama del Boxeo

Ciudad de México.- El boxeo mexicano tendrá a dos nuevos miembros en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional de Canastota, Nueva York.

El capitalino Rafael Márquez, hermano de Juan Manuel, y Laura Serrano, pionera del pugilismo femenil en este país, fueron elegidos para ser parte de la 2023.

"Estoy feliz. Qué bueno que me incluyeron y qué puedo decir, somos dos hermanos que estamos en el Salón de la Fama y esto no es algo normal, son pocos o no sé si somos los únicos", dijo vía telefónica el menor de los Márquez.

Las ceremonia de inducción se realizará en junio próximo en Nueva York.

Del 8 al 11 de junio se realizarán diferentes actividades que concluyen con la inducción el 11 de ese mes.

En este Salón de la Fama están peleadores tricolores como Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, Morales, entre otros.

El estadounidense Timothy Bradley Jr. y Carl Froch encabezan el listado de 10 nuevos miembros.

Márquez (41-9, 37 KO's) es más recordado por su serie de cuatro peleas contra su compatriota mexicano Israel Vázquez. Su hermano Juan Manuel Márquez ingresó en el Salón de la Fama en 2020.

La elección de los nuevos miembros es hecha por la Asociación de Cronistas de Boxeo de Estados Unidos.

"Es un honor que los dos sean parte del Salón de la Fama", dijo Ignacio Beristáin, quien entrenó a ambos y es también miembro de ese Salón.

Serrano, primera campeona mexicana, encabeza la categoría moderna de mujeres.

"Dediqué toda mi vida al boxeo e hice lo mejor que pude en esos días, en que era muy difícil que las mujeres peleáramos, especialmente en México, mi país, donde luché por los derechos de las mujeres", dijo Serrano en un comunicado.