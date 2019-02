Una vez más, a tratar de ganar fuera

Después del triunfo por doble dígito que lograron el sábado pasado sobre las Panteras de FIU y con el que terminaron una racha de tres derrotas al hilo, los Mineros de UTEP salen de casa para enfrentar esta noche a los Bulldogs de Louisiana Tech.

Este sábado el equipo picapiedra visitará a las Águilas Doradas de Southern Miss y después deberá esperar para saber en qué grupo quedará ubicado para los partidos finales de la temporada regular.

El juego de hoy entre Mineros (8-15, 3-9 C-USA) y Bulldogs (15-10, 5-7 C-USA) está programado para iniciar a las 5:30 pm en el Thomas Assembly Center de Ruston, Louisiana.

Una vez más los Mineros buscarán su primera victoria como visitantes en la presente temporada.

A pesar de que el joven equipo ha estado cerca de ganar algunos juegos fuera de casa, el entrenador Rodney Terry no pondrá ninguna presión adicional sobre sus jugadores.

“Nunca intentamos presionarnos a nosotros mismos”, dijo Terry. “¿Qué es realmente la presión? Ese es un equipo que sale sin estar preparado. La preparación siempre supera la presión. Nuestro personal hace un gran trabajo. No hay algo que el rival haga que no sepamos o no nos hayamos preparado para eso. Entonces, no hay presión, simplemente sal y haz lo que practicaste. Al final del día, tienes que superar a tu rival”, declaró.

Con seis partidos de temporada regular restantes, incluidos los cuatro de ‘juego de bonificación’ de la Conferencia USA, los Mineros se ubican en el puesto 13 en la clasificación de la liga y están dos juegos detrás de cinco equipos (LA Tech, FIU, Florida Atlantic, Rice, Middle Tennessee) que están empatados en octavo lugar.

Los 12 mejores equipos de la liga avanzarán al Campeonato de la C-USA que se jugará del 13 al 16 de marzo en Frisco, Texas.

El novato Nigel Hawkins tuvo otra actuación sobresaliente el sábado anterior con siete de once en tiros de campo y cinco de cinco desde la línea de castigo, mientras lideró a los Mineros con 20 puntos en el triunfo 85-75 sobre FIU. Hawkins también sumó dos robos, dos tablas y un par de asistencias