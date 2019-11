Triunfa en el ‘otro lado’

Tras su paso por Indios UACJ de Segunda División Premier, Potros UAEM y Bravos FC Juárez en la Liga de Ascenso, el delantero fronterizo Josué Aarón Gómez se ha reencontrado con el gol en la postemporada de la USL con El Paso Locomotive y en el duelo contra el Sacramento Republic marcó el primero de los tres goles con los que la máquina descarriló a los californianos y avanzó a la final de la Conferencia Oeste, el pasado fin de semana.

Gómez Gómez, nació en Canatlán, Durango, vivió y creció en la colonia Altavista, aquí en Juárez, donde encontró en Daniel ‘Maleno’ Frías a su gran ídolo y modelo a seguir en el futbol soccer desde su infancia.

Luego de no entrar en planes del entrenador Gabriel Caballero en Bravos, Gómez ‘brincó el charco’ y de a poco se ha ganado a pulso un lugar en el cuadro paseño.

-¿Cómo te has sentido con el equipo?

“Bien, muy contento, agradecido con Dios por esta oportunidad, creo que son pocas las que se viven en estos momentos, entonces hay que disfrutarlo y dar lo mejor”.

Gómez resaltó que en esta fase final también se ha sentido muy contento, en especial porque se le ha dado el gol, lo cual considera importante, pero a fin de cuentas lo más importante es ganar y eso es lo que los tiene más tranquilos.

El sábado anterior, en la semifinal contra Sacramento, Aarón fue el autor del primer gol de los 'Locos' en un momento en que el juego se encontraba cerrado, sin un claro dominador, con acciones de peligro en ambas porterías.

“Creo que el gol nos vino muy bien antes de que cerrara el primer tiempo y eso nos dio un poco más de confianza. Es verdad que ellos empezaron el segundo tiempo apretándonos y nos costó un poco, pero a fin de cuentas nos tocó ganar, creo que el resultado fue bueno para nosotros y a disfrutar de este momento", dijo

Una vez que ha pasado el festejo por el pase a la final de la Conferencia Oeste del Campeonato de la USL, el delantero de la Locomotora de El Paso anticipó que el de este sábado será un partido diferente contra los Real Monarchs de Salt Lake, equipo con el que empataron a cero goles los dos partidos de la temporada regular. “Es un partido diferente, creo que ellos van a plantear su partido en casa, entonces nosotros a aprovechar los momentos que tengamos y dar lo mejor, creo que toda la temporada hemos estado con altas y bajas. Hemos estado cerrando muy bien y aprovechar estos momentos que hemos estado en muy buen nivel”, dijo.

La final por el campeonato de la Conferencia Oeste se jugará a la 1:00 pm, un horario no muy usual en esta liga, que normalmente celebra sus partidos por las noches.

En ese sentido, Gómez Gómez, dijo no tener problema, pues “el chiste es jugar y disfrutarlo, entonces no pasa nada”.

El delantero de 25 años, dijo que junto al entrenador Mark Lowry y el cuerpo técnico preparan el duelo de este fin de semana, que él considera va a ser un partido muy bonito, además de que será un momento único por lo que deben prepararlo de la mejor manera para ir a Salt Lake a dar lo mejor.

-¿Cómo encuentras el nivel de esta liga en comparación con el Ascenso MX?

Bien, muy bien, me gusta, es intenso, es rápido, es fuerte, entonces creo que a nivel futbolístico me va a ayudar, me va ayudar para crecer”.

-¿Cuál es tu mensaje para la afición fronteriza?

“Sí claro, que nos apoye como siempre lo han hecho y que sepan que siempre vamos a dar lo mejor y agradecerles”, concluyó.