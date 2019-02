Titulares en Liga MX Femenil

De las diez futbolistas juarenses que toman parte en diferentes equipos en el Clausura 2019 de la Liga MX Femenil, cuatro se han afianzado como titulares en este inicio del Clausura 2018: Selena Castillo con Monterrey, Dennisse Valdez y Perla Navarrete con León, y Emili Bautista con Necaxa.

Anoche al minuto 86, Perla Navarrete anotó el gol con el que León venció a Santos, 1-0, en partido de la sexta jornada.

Navarrete jugó anoche su quinto partido con el León e igualmente como titular. Jugó 90 minutos, con los que ya suma 417 sobre la cancha de 450 posibles, con dos goles en su cuenta personal.

Con Panzas Verdes de León militan tres delanteras locales, Dennise Valdez, Navarrete y Michelle Vargas.

Navarrete y Vargas salieron anoche como titulares, no así Valdez, que lo había sido en los primeros cuatro partidos de la temporada y anoche entró de cambio en el minuto 83.

En estos cinco juegos, Denisse acumula 305 minutos de 450 posibles con un gol anotado. No ha sido amonestada ni tampoco expulsada.

Para Vargas fue la segunda ocasión que vio acción y también segunda que juega de inicio. De esa manera, Vargas suma ya 178 minutos de 450 posibles en este Clausura 2019, pero hasta el momento no ha podido meter gol y anoche recibió su primera tarjeta amarilla al inicio de la segunda mitad. Subcampeona con el Monterrey la temporada antepasada, Castillo Aguilar ha sido titular en los cinco partidos que ha estado sobre la cancha en este torneo. Suma 450 minutos en los que ha anotado un gol y no ha sido amonestada ni expulsada.

En el Apertura 2018, Castillo sumó mil 266 minutos en 15 partidos.