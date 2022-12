Tiene Messi su lugar guardado con Argentina para 2026

Ciudad de México.- A Lionel Messi hay que reservarle un lugar para el Mundial de 2026, así lo piensa el técnico Lionel Scaloni tras la conquista en Qatar 2022.





"Por lo pronto habría que guardarle un lugar para el próximo Mundial, si son 26 (plazas) qué más da que pueda tenerla, guardarla si quiere seguir jugando, se ganó el derecho a decidir qué hacer con su carrera y con la Selección Argentina".





"No tiene ninguna cuenta pendiente si es que la tenía, para mí nunca la tuvo, es un placer entrenarlo, lo que él transmite a sus compañeros nunca lo he visto, no he visto nunca a ninguna persona que sea tan influyente con sus compañeros", expresó el timonel tras conquistar la Copa del Mundo.





Revela anécdota

Lionel Scaloni quiere que el mundo conozca el momento en que percibió que algo bueno se estaba gestando camino a Qatar 2022.





"Cuando clasificamos al Mundial lo llamo (a Messi) antes de que regrese a París, porque sentía que lo que venía iba a ser muy difícil porque estábamos transmitiendo a la gente algo demasiado fuerte y la desilusión podría ser muy fuerte.





"Él me dice, '¡qué importa!, seguimos, seguimos, porque seguramente va a ir bien y si no va bien no pasa nada, intentarlo'. Me dio un envión anímico increíble, yo sentía que la gente estaba esperando muchísimo porque le estábamos dando satisfacciones. Con su respuesta me di cuenta que había algo que se estaba haciendo bien, me gustaría que todos sepan esta historia", dijo Scaloni.

Maradona habría sido el primer hincha





Diego Armando Maradona también celebra el título de Argentina, así lo cree el técnico Lionel Scaloni.





"Ahora me acuerdo que no está Maradona, piensas que está, acá por suerte pudimos ganar esta Copa que la teníamos soñada desde hace mucho, la merecíamos, espero que él desde arriba la haya disfrutado, seguramente en la cancha hubiera sido el primer hincha, sino para nosotros estaría acá y ojalá haya disfrutado.





"Espero que me esté mirando, como siempre, a mis viejos, mi viejo Chicha, mi vieja Lali, soy lo que soy gracias a ellos, en su estado que están ahora, por suerte bien, han pasado momentos difíciles, espero que se sientan orgulloso del hijo que tienen, soy lo que soy gracias a ellos dos, a mi esposa, a mis hijos, mis hermanos, prima, a toda la gente que ha sufrido mucho y a todo mi pueblo Pujato que sé que no pueden festejar porque están pasando un momento complicado", dijo Scaloni, entre lágrimas.





Ahora, Scaloni quiere que la Selección de Argentina regrese a su país para festejar con toda la gente.





"No tengo idea, pero iremos a festejar, la gente merece ver a sus campeones, antes del partido no quería organizar algo, no tenía mucho sentido, la cabeza no estaba para eso, ahora que somos campeones y estoy abierto a lo que decidan los jugadores, la gente e hinchas merece ver a sus jugadores. Nos daremos cuenta en un par de días la magnitud", dijo.





Scaloni descartó comer en la misma mesa que los legendarios César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo.