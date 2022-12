Mete virus zancadilla a la Selección de Francia

Doha.- En medio de las versiones del virus que afectó a la Selección de Francia previo a la Final, el técnico Didier Deschamps reconoció que a la plantilla le faltó energía y que hay razones que explican la derrota, más allá de las futbolísticas.





"Hay motivos por los que no hemos rendido, nos ha faltado algo de energía, sobre todo a algunos jugadores importantes. A pesar de esto, mejoramos con la entrada de algunos menos experimentados, pero con más frescura, calidad, hemos hecho todo lo posible para intentar ganarnos ese sueño, desgraciadamente no ha llegado a materializarse".





"Toda la plantilla ha tenido que vivir la situación, hemos intentado gestionarla, nos ha podido afectar física o mentalmente, no lo sé. En cuanto a los jugadores de inicio no tenía la más mínima duda, estaban entre comillas en forma, hemos tenido cuatro días para recuperarnos, un día menos que ellos, es así, no son excusas, no hemos podido seguir la dinámica que teníamos hasta ahora", dijo en conferencia de prensa, tras el subcampeonato en Qatar 2022, pero sin entrar en detalles sobre el presunto virus.





Francia empató 3-3 frente a Argentina, pero cayó 4-2 en la tanda de penales. En las horas previas circuló la versión de que varios futbolistas tenían el llamado virus del camello.





"No hemos jugado tan bien por diferentes motivos, hemos podido remontar y darle la vuelta a una solución muy complicada, es lo que nos hace sentirnos un poco peor, lo pudimos haber conseguido, pasamos a la prórroga y el último minuto estábamos de nuevo ante la posibilidad de ganar la Copa Mundial.





"Solamente la enhorabuena a la Selección de Argentina, tiene mucha calidad, ha puesto mucha agresividad en el terreno de juego, lo esperábamos, no les quitamos mérito, hemos vivido muchísimas emociones y es algo cruel al fin y al cabo, tocábamos el trofeo de cerca, no ha podido ser", dijo.





A Deschamps se le cuestionó por su continuidad como técnico de Francia.





"El resultado no nos ha favorecido, no voy a responder hoy esa pregunta, estoy muy triste por mis jugadores, mi personal, a principios de año tendré una reunión con el presidente (Noël le Graët)", comentó.





No entró en detalles del vendaje que traía en el dedo.





"En el descanso me he hecho daño en el dedo, cosas que pasan, estamos en forma, somos un equipo muy atlético y físico y en una Final de Copa del Mudo no me dio la impresión de que estábamos desplegando ese físico", reiteró.