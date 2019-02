Tiene deporte mexicano última llamada

Ciudad de México— El deporte mexicano tiene su último llamado en 17 disciplinas y sus modalidades para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 a partir de la segunda quincena de febrero y hasta mediados de junio, de acuerdo con los procesos clasificatorios acordados.

En varios deportes de conjunto, como el basquetbol y el futbol, se cumplieron con los criterios de calificación, y ahora el Comité Olímpico Mexicano (COM) sólo espera la confirmación de las respectivas confederaciones panamericanas para hacer oficial esos lugares.

El caso del futbol femenil es particular, pues no obtuvo plaza conforme al proceso, pero accederá al torneo de Lima en lugar de Estados Unidos o Canadá, que se retiraron de los Juegos Panamericanos, una vez que la Concacaf haga oficial su participación.

El voleibol de sala femenil tampoco clasificó en el evento principal, pero aún tiene posibilidades de llegar a la cita continental, ya que habrá un torneo en abril que ofrece los dos últimos lugares.

Abril es el mes clave en varias especialidades, ya sea porque es la fecha en que se programaron sus selectivos, como el caso del handball y boxeo, o porque es el cierre de los rankings continentales y mundiales para otorgar plazas.

Hasta el 28 de enero pasado, la delegación mexicana estaba integrada por 364 deportistas, y según estimaciones del COM y la Conade se espera acudir a Lima con 600 seleccionados nacionales.