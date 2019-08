Tarde de toros en la Balderas

Los toreros chihuahuenses Antonio García ‘El Chihuahua’ y Gustavo García ‘El Solo’, además del matador Uriel Moreno ‘El Zapata’, alternarán esta noche en la Plaza Alberto Balderas, en la primera de tres corridas de toros que se realizarán un lapso de poco menos de dos meses.

Los tres matadores lidiarán seis toros de la ganadería San Judas Tadeo.

El paseíllo está programado para darse a las 6:00 pm.

Además del duelo con el capote y la muleta, se espera que entre estos tres toreros se presente una lucha interesante con las banderillas. De hecho, el Grupo Taurino de Ciudad Juárez otorgará un reconocimiento especial al matador que coloque el mejor par de banderillas esta noche.

“Muy contento, muy ilusionado, me he preparado mucho, estuve 15 días metido en mi finca sin salir de ahí. Llegué de torear mi última corrida y de ahí decidimos ya no salir para nada, estar metido cien por ciento, estar entrenando cosas nuevas y con mucha preparación física”, declaró Antonio García, oriundo de la ciudad de Chihuahua.

El matador de la capital del estado agregó que tiene la mira puesta en la Plaza México, para lo cual tiene que empezar a subir de tres o cuatro escalones de un jalón. “Siempre lo hacía y ahora que ya me siento más seguro rumbo a la temporada grande, yo creo que de los 11 años de matador, me he preparado 12 para ir a la Plaza México.”

— ¿Qué ofrecerá el Chihuahua a la afición de Juárez?

“Lo de siempre, el espectáculo digno que le gusta a la gente, que banderillee, que tenga mis quites con el capote y bueno, la profundidad que quiero encontrar en mi toreo con la muleta”.

Por su parte, el matador juarense Gustavo García ‘El Solo’ dijo que a él le gusta ser un torero muy espontáneo, lo cual considera es su sello.

“Entreno muchas cosas, muchos quites, la gente y los medios me han considerado como un torero variado con el capote, disfruto mucho banderillear, por eso es que me da muchísimo gusto estar alternando con un torero como el matador Uriel Moreno ‘El Zapata’, que cuando yo empecé como novillero él ya era un matador y ahora pues ya sabemos la trayectoria tan importante que ha tenido”, comentó ‘El Solo’.