Sufren Bravos su segunda derrota del torneo

Ciudad Juárez— Dos jornadas jugadas y dos derrotas, ese el saldo para los Bravos de Juárez bajo la dirección técnica de Ricardo Ferretti en el naciente torneo Apertura 2021 de la Liga MX. La noche de este sábado, el equipo juarense perdió con los Rojinegros del Atlas 2-0 en el Estadio Jalisco.

Hace una semana, después de la derrota con Toluca, Ferretti declaró que hoy en día ‘con las puras ganas’ no es suficiente para ganar un partido en el futbol profesional. Una vez más los Bravos le dieron la razón a su entrenador, pues ganas de correr no les faltan, pero cuando un equipo no es capaz de hilvanar más de dos pases seguidos difícilmente va a poder generar oportunidades de gol.

Hugo González se estrenó en la portería de los Bravos y en el primer tiempo se lanzó bien hacia su izquierda para desviar un remate de cabeza de Ian Torres.

A la media hora de acción el árbitro marcó un penalti a favor del Atlas por una supuesta mano dentro del área, pero al revisarla en el VAR cambió su decisión.

Martín Galván recibió de rebote el balón en las afueras del área y sin pensarla dos veces sacó fuerte disparo de zurda y la pelota se estrelló en el poste derecho de la portería defendida por Camilo Vargas.

Con el marcador empatado a cero goles los equipos se fueron al descanso del medio tiempo.

En la parte complementaria el juego mantuvo el mismo guión, con una Atlas más ofensivo, dominador del medio campo y unos Bravos demasiado chatos a la ofensiva y con cierta mejoría en la zaga en relación a la jornada anterior.

Un sorpresivo disparo de Julio Furch dentro del área abrió el marcador al minuto 69. El delantero argentino recibió el esférico de espaldas al marco, con la marcación de José García dio media vuelta hacia su izquierda y sacó disparo de pierna derecha, pero no lo hizo cruzado sino a primer poste por abajo y González no pudo evitar que la de gajos se fuera al fondo de las redes.

Después del gol, Ferretti decidió realizar tres cambios al mismo tiempo. Mandó a la cancha a Blas Armoa, Flavio Santos y Francisco Contreras, en lugar de Alberto Acosta, Martín Galván y Fabián Castillo. Sin embargo, el equipo juarense no se vio diferente sobre la cancha del Jalisco.

Bryan Trejo ingresó de cambio al minuto 88 en lugar de Julián Quiñones y cinco minutos después, en una rápida descolgada de los Rojinegros, recibió un centro sobre el corazón del área, no perdonó y perforó por segunda ocasión la portería de los Bravos.

En cuatro partidos que han disputado desde que el FC Juárez es parte de la máxima categoría del futbol mexicano, el equipo fronterizo no ha podido ganar y no ha sido capaz de hacerle un gol a los tapatíos.