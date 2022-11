Son Messi y Lewandowski rivales de terror

Ciudad de México— Ya terminó el Halloween y no hay nada más aterrador que los números de Lionel Messi y Robert Lewandowski, rivales de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar.

Las estrellas de Argentina y Polonia han sido partícipes de 52 goles en conjunto (34 dianas y 18 asistencias), en apenas 38 partidos.

Todo ello cuando sólo faltan tres semanas para el enfrentamiento contra el Tri en la Copa del Mundo.

El siete veces Balón de Oro (distinción al mejor del orbe) goza de una gran forma futbolística. Messi presume 16 goles y 13 asistencias.

Al argentino le han bastado 19 juegos, en un lapso de tres meses, para atemorizar a las defensas rivales, de cara al que sería el quinto y último Mundial de su trayectoria.

No es casualidad que el PSG sea líder invicto en la Ligue 1 y que lleve un paso igual de contundente en la Champions League, donde hoy visita a la Juventus.

"La pretemporada de este verano fue fundamental para empezar de otra manera y de cómo llegué este año, con otra cabeza, otra mentalidad y con mucha ilusión", dijo Messi en Star+.

Lewandowski no se queda atrás. Es cierto que el Barcelona es sublíder en LaLiga y que ya está eliminado en la carrera por "La Orejona", pero él se cuece aparte.

El polaco suma 18 dianas y 5 asistencias también en 19 partidos de este ciclo futbolístico, aunque en apenas dos meses.

Dos veces ganador del premio The Best de la FIFA (al mejor futbolista del mundo), Lewandowski es uno de los goleadores más letales.

"Sé que siempre tengo que tener sed de gol. Mucha gente se fija sólo en los números: si he marcado, he jugado bien; pero si no, he jugado mal. No es así y yo lo sé. No tengo miedo", dijo al portal de la FIFA.

El 22 de noviembre, México debuta contra Polonia en el Estadio 974, mientras que el día 26 se mide a Argentina en Lusail.

Messi es el estandarte de la Albiceleste, con figuras como Ángel di María, Lautaro Martínez y el aún lesionado Paulo Dybala, mientras que Lewandowski comanda una plantilla con otros peligrosos jugadores como Arkadiusz Milik y Piotr Zielinski.

El próximo "Cinco Copas", Guillermo Ochoa, y el aparato defensivo mexicano tendrán que ser impecables para frenar a dos jugadores que se precian de ser una auténtica pesadilla.

Alimenta Jiménez la esperanza para el Tri

Mientras la Selección Mexicana vivía sus primeras horas en el campamento de Girona, su goleador Raúl Jiménez practicaba con balón en las instalaciones del Wolverhampton.

El cielo parece aclararse para el Tricolor, cuando faltan sólo 20 días para el debut contra Polonia en la Copa del Mundo.

Ya desde hace un par de semanas el técnico Gerardo Martino le había expresado a CANCHA su optimismo por contar con el nueve desde el inicio de la competencia. El jugador tuvo hasta cuádruple sesión de trabajo en el CAR, con el seguimiento del kinesiólogo Carlos Pecanha.

Las imágenes difundidas ayer por el Wolverhampton refuerzan la confianza.

Después de una revisión médica en Los Ángeles, Raúl reportó con su club, para que atestigüe su evolución y dé luz verde para la participación en Qatar 2022.

Caso contrario es el de Jesús "Tecatito" Corona, ya que el Sevilla se rehúsa a prestarlo a la Selección Mexicana.

En Girona ya entrenan 18 de los 31 convocados: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, César Montes, Carlos Rodríguez, Rogelio Funes Mori, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Henry Martín, Luis Romo, Kevin Álvarez, Érick Sánchez, Luis Chávez, Uriel Antuna, Jesús Angulo y Héctor Herrera, así como los 15 sparrings que acompañan al Tricolor.

Va Arabia calladita...

La Selección de Arabia Saudita es una de las pocas que supera en preparación al Tricolor, rumbo al Mundial.

Además, está en el Top 3 de países con más boletos comprados (sin contar al anfitrión) junto a Estados Unidos e Inglaterra.

La Liga MX adelantó su calendario para que el técnico Gerardo Martino tuviera más días de entrenamiento con los seleccionados, esos que hoy trabajarán ya en Girona y que se alistan para dos juegos más de preparación. No obstante, el representativo árabe llegará con un mes de práctica y seis partidos amistosos.

Arabia Saudita venció 1-0 a Macedonia del Norte, empató 1-1 con Albania, 0-0 contra Honduras y aún tiene en el calendario encuentros frente a Islandia, Panamá y Croacia.

Preocupa la falta de gol del equipo dirigido desde 2019 por el francés Hervé Renard, así como el estado de salud de los lesionados Sultan Al-Ghannam (lateral del Al-Nassr) y Nasser Al-Dawsari (medio del Al-Ahli), quienes se rehabilitan en Doha.

Se reporta que Arabia Saudita escondió la alineación e imágenes de su partido contra Honduras.

Están que arden

Así es el ritmo de Lionel Messi y Robert Lewandowski previo al Mundial en Qatar:

Lionel Messi

FECHA RIVAL G A

31/07 Nantes (SC) 1 0

06/08 Clermont (L1) 2 1

21/08 Lille (L1) 1 1

31/08 Toulouse (L1) 0 2

06/09 Nantes (L1) 0 2

10/09 S. Brestois (L1) 0 1

14/09 Maccabi H (UCL) 1 1

18/09 Lyon (L1) 1 0

24/09 Honduras (AI) 2 0

28/09 Jamaica (AI) 2 0

01/10 Niza (L1) 1 0

05/10 Benfica (UCL) 1 0

21/10 Ajaccio (L1) 1 2

25/10 Maccabi H (UCL) 2 2

29/10 Troyes (L1) 1 1

TOTAL 16 13

*En 19 partidos jugados

Nomenclatura: G: Goles; A: Asistencias; SC: Supercopa de Francia; L1: League One; UCL: Champions League; AI: Amistoso internacional

Robert Lewandowski

FECHA RIVAL G A

21/08 Real Sociedad (LL) 2 0

28/08 Valladolid (LL) 2 0

03/09 Sevilla (LL) 1 0

07/09 V. Plzen (UCL) 3 0

10/09 Cádiz (LL) 1 2

17/09 Elche (LL) 2 0

25/09 Gales (NL) 0 1

01/10 Mallorca (LL) 1 0

12/10 Inter (UCL) 2 0

16/10 Real Madrid (LL) 0 1

20/10 Villarreal (LL) 2 0

23/10 Athletic (LL) 1 1

29/10 Valencia (LL) 1 0

TOTAL 18 5

En 19 partidos jugados

Nomenclatura: G: Goles; A: Asistencias; LL: LaLiga; UCL: Champions League; NL: Nations League

FUENTE: Transfermarkt