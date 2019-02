Sigue la leyenda de Orlando Moreno

Con nueve folios de transferencias para llegar a 28 en total, se realizó este miércoles otra asamblea de la Liga Estatal de Beisbol, la penúltima en la cual se pueden hacer cambios.

La próxima asamblea será el miércoles 27, justo donde quedará cerrado el límite para los intercambios de peloteros.

La IX zona de Camargo fue la que más movimientos realizó al estar involucrada en cuatro cambios.

El folio 021 entre NCG y Ojinaga incluye a un total de ocho peloteros, cuatro de ellos por zona.

En dicha papeleta destaca el lanzador Orlando Moreno, quien durante el próximo campeonato estatal cumplirá 44 años y que ahora vestirá los colores de los Faraones.

Moreno es uno de los máximos ganadores del estatal de beisbol, con títulos en las décadas de los 90, 2000 y 2010, donde tiene el récord de haber sido el pítcher ganador mínimo en un juego de serie final en cada década.

Carlos Hernández regresa de Delicias a su natal Ciudad Juárez y los jóvenes capitalinos José Luis Quiñones y Mario Torres van a Camargo por Rodrigo Aviña y el zurdo Ever Villlarreal que irán a la II zona.

Las únicas zonas que no presentaron movimientos fueron Parral y Cuauhtémoc.



Los cambios de este miércoles

Ojinaga recibe a Jorge Favela; Camargo recibe a Alonso Téllez.

Ojinaga recibe a David Salas, David Cruz, Carlos Puga y Hugo Irizar; NCG recibe a Rito Méndez, Uriel Barrientos, Daniel Santos y Orlando Moreno.

Chihuahua recibe a Fortino López y José Domínguez; Ojinaga recibe a Juan Orozco y Julio Zapata.

Chihuahua recibe a Rodrigo Aviña y Ever Villarreal; Camargo recibe a José Luis Quiñones y Mario Torres.

Madera recibe a José Rito Méndez; NCG recibe Edén Alberto Valdez Osuna.

Madera recibe a Hory Daniel Sánchez Morales; Camargo recibe a Mauricio Daniel Jiménez Flores.

Camargo recibe a Jaime Figueroa (solicitud por cambio de domicilio)

Nuevo Casas Grandes recibe a Luis Javier Guerrero (solicitud por cambio de domicilio).

Juárez recibe a Carlos Hernández Talavera; Delicias recibe a Eduardo Herrera