‘Ser vecino de Luis Montes no se lo deseo a nadie’: Describen fiestas del 'Chapito'

Archivo / El Diario de Juárez

Vecinos del juarense Luis ‘Chapito’ Montes en el Molino Residencial and Golf, en León, Guanajuato, aseguraron que tienen cinco años soportando que el jugador de La Fiera no respete el reglamento, al realizar fiestas, informó el portal de noticias AM.

“Ser fiera es un orgullo, pero ser vecino del señor Montes no se lo deseo a nadie”, dijo un vecino que pidió el anonimato por temor a represalias.

El lunes, Súper Deportivo publicó un oficio enviado por la administración de El Molino Residencial and Golf hacia uno de los representantes vecinales, para que intente regular las reuniones organizadas por el jugador.

Vecinos del jugador del Club León aseguraron que el futbolista hacía fiestas muy seguido y trataron de hablar con él, sin éxito.

“Llevamos cinco años así. Aquí es una zona tranquila, todos respetamos el reglamento que dice muy claro que se debe moderar el volumen (sic) si hay algún festejo en la propiedad, para no afectar a los demás y hay horarios para terminar las fiestas entre 1 y 2 de la mañana”.

Otro vecino señaló que las fiestas se alargan hasta la mañana del otro día.

“Acá llega la banda, el DJ, el sonido y ya el colmo cuando el señor (Montes) se pone a cantar y le sube el volumen a todo lo que da, como pasó hace unos días y terminó a las seis de la mañana. Si fuera una o dos veces, pues no pasa nada, pero imagina esto que sea cada 15 días, por años”.

Los habitantes del club de Golf ya pidieron a la administración que intervenga y que el futbolista respete los acuerdos a los que llegó su abogado ante el centro de Justicia Cívica, donde se comprometió a respetar el reglamento, o de lo contrario llegarán a las últimas consecuencias.

“Pues sí así como se salta el reglamento diera la cara, pero no puedes acercarte para hablar con él porque ahí están sus guaruras que no dejan ni que lo mires”.

“Nosotros no queremos afectar a nadie, sólo vivir tranquilos”, concluyó el vecino.

Hasta el momento, ni Luis Montes, ni el Club León han dado comentarios al respecto.