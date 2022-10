Se siente Chicharito chivo expiatorio en Selección Mexicana

Ciudad de México.- Javier Hernández reiteró que sigue disponible para la Selección Mexicana en cuanto se le requiera, descartó problemas con Gerardo Martino y aclaró que en este proceso rumbo a Qatar no se involucró en temas de repartición económica por derechos de imagen.

"Es como ya un deporte mexicano a lo mejor al 'Chicharito' hay que echarle la culpa de todo, al 'Chicharito' hay que ponerlo mal, al 'Chicharito' hay que hacerlo como chivo expiatorio en muchísimas situaciones que la gente no sabe, pero al chivo expiatorio hay que hacerlo a él, pero a final de cuentas el 'Chicharito' sabrá manejar las situaciones, seguirá disfrutando, dándolo todo para cuando se le pueda llamar darlo al 100 y cuando no, apoyando", dijo en "Hugo Sánchez presenta", en Star+.

En la charla con el Pentapichichi, Hernández descartó grilla en la Selección Mexicana por el tema de los derechos de imagen.

"Yo no sé porque no estuve en este proceso, mucha gente estaba diciendo que yo con premios y con cosas, al revés, cuando inició el proceso, desde que llegó el 'Tata', teníamos un grupo de WhatsApp y yo me salí de que ya no quería negociar nada, solo quería jugar futbol.

"La gente estuvo diciendo que yo no quería, pero hubo un momento cuando me salí de eso que me dijeron que tenía que firmar algo y yo les dije, 'miren mi dinero que voy a ganar por lo que sea, lo podemos repartir a los utileros y jugadores jóvenes, pero yo no quiero firmar esto', a fin de cuentas hagan lo que quieran, estoy a favor de que se haga lo que sea", comentó el máximo goleador del Tricolor.

En la entrevista se le cuestionó a Hernández si su ausencia en Selección Mexicana obedece a motivos extradeportivos.

"Tendrías que preguntársela al entrenador, a fin de cuentas, como te dije, tuvimos las llamadas, todo se resolvió, está resuelto desde hace tiempo. Él está diciendo que es de manera deportiva, yo le he mencionado que me siento en un muy buen lugar, emocional y mentalmente, hay que preguntarle a él", expresó.

El "Chicharito" brilló, pero por su ausencia en la convocatoria de 31 jugadores rumbo a la Copa del Mundo de Qatar, misma que presentó ayer Martino.

"Hablé con él hace unos meses, tuvimos dos llamadas, quedaron las cosas claras y se resolvió lo que se tenía que resolver. Yo le llamé, después él me llamó y los dos pensamos que era el momento indicado para que pudiéramos platicar de cuestiones que se tenían que platicar y al final de cuentas todo se resolvió. Él seguirá decidiendo por lo mejor para la Selección y los delanteros que él crea que lo van ayudar muchísimo y como nos ha pasado, a veces nos convocan, a veces no, y cuando no estamos hay que ser pacientes y respetar", comentó.

Dijo que sigue disponible para la Selección Mexicana y que esta situación no lo ha desmotivado para pensar en el retiro del Tricolor.

Hernández incluso se puso sentimental al hablar de su relación con su abuelo Tomás Balcázar, quien falleció el 26 de abril de 2020.

"La última charla, de las últimas, porque fue la última vez que lo vi, en Sevilla, pasamos Navidad y Año Nuevo y en una de las pláticas me dijo 'hijo, jamás pensé volver a vivir y a viajar todo esto después de que me retiré todo esto, no sabes cómo te lo quiero agradecer, las vivencias y volver a pisar países y ciudades que nunca me imaginé volver a pisar, estar en estadios'", refirió Hernández sobre la plática.