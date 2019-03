Se retira Nadal por lesión

Indian Wells, California.- Mermado en la rodilla derecha y cuidándose para la temporada de arcilla, Rafael Nadal no tuvo otro remedio que renunciar a un esperado duelo ante Roger Federer en el Abierto de Indian Wells.

Nadal iba a jugar contra su viejo rival por el pase a la final del primer torneo de la serie Masters 1000 de la temporada.

Pero el español acusó un pinchazo en la rodilla durante el segundo set de su victoria de 7-6 (2), 7-6 (2) sobre Karen Khachanov en cuartos de final el viernes. Nadal solicitó dos veces la asistencia de un entrenador, que le vendó la pierna debajo de la rodilla.

Ayer, un sombrío Nadal anunció su retiro del torneo horas antes de su programado duelo con Federer.

“He calentado en la mañana un rato y he sentido que no estaba bien para competir en el nivel que yo necesito competir”, dijo Nadal.

El actual número dos del mundo señaló que no jugará hasta el torneo de Montecarlo a mediados de abril, lo que significa que no irá al Abierto de Miami que comienza la semana próxima.

“No tengo dudas de que estaré listo para Montecarlo”, dijo Nadal, dándole prioridad a los torneos en arcilla.

Los problemas en la rodilla han afectado desde hace mucho al español de 32 años y le obligaron a recortar su campaña del 2018 tras el Abierto de Estados Unidos en septiembre. Se vio obligado a retirarse en el segundo set de su semifinal contra Juan Martín del Potro.

Nadal se mostró emotivo cuando habló de sus problemas con las lesiones el año pasado y el sábado pareció estar conteniendo las lágrimas.

Admitió que a veces está triste porque se siente en desventaja contra sus oponentes debido a los problemas en la rodilla, que le fuerzan a no poder entrenarse a cabalidad.

El rival de Federer en la final será el austriaco Dominic Thiem, quien superó 7-6 (3), 6-7 (3), 6-4 al canadiense Milos Raonic. Thiem nunca ha ganado un Masters 1000, perdiendo en las dos finales previas que ha disputado.

Federer estaba calentando en una cancha adjunta al mismo tiempo que Nadal y estaba convencido que el partido se iba a jugar. Sin embargo, Nadal le mandó un mensaje de texto con la noticia que no estaba en condiciones de jugar.