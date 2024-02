Se pone Yair Rodríguez 'Pantera' y va por Topuria

Ciudad de México.- Lo que diga de él Ilia Topuria, el campeón Pluma de UFC, a Yair Rodríguez le importa poco, pero se lo cobrará.

Para el sembrado número tres de los 65.8 kilos lo importante esta semana es pelear contra Brian Ortega y, tras ese compromiso, sí buscará al español para que le responda dentro del octágono.

"Me cae muy mal que cuando estoy tranquilamente haciendo mi trabajo venga alguien a echar basura, eso no me gusta, hay qué respetar el trabajo de cada quien, yo no hago comentarios sobre ningún peleador", indicó el "Pantera", quien en julio perdió el cetro interino Pluma ante Alexander Volkanovski, que a su vez fue derrotado por Topuria.

Para el nuevo monarca, la carrera de Yair está acabada.

"Él (Topuria) vino a tirar basura para acá y ni lo pelaba, ahora la bebes o la derramas cuando lo enfrente en un ring lo voy a joder, me la pel...", aseveró el mexicano, quien indicó que lo más importante ahora es su pelea del sábado contra Brian Ortega.

Rodríguez prevé que será un combate difícil tanto por el nivel de combate del méxico-estadounidense como por la amistad que los une.

Previo a la función del sábado en la Arena Ciudad de México, Ortega espera que el apoyo de la gente sea nivelado

"Aunque yo haya nacido en Los Angeles, la gente va a entender que mis padres quisieron mejorar sus vidas", indicó.