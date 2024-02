Cuenta las horas Brandon Moreno por volver a pelear

Ciudad de México.- Con emoción y ganas de subir a la jaula de las carteleras de UFC, así se encuentra el peleador mexicano Brandon Moreno.

El de Tijuana reconoció que su vuelta a la actividad no le dejó estar tranquilo, pues incluso realizó todo el protocolo de cuando realiza una pelea, la que por fin se dará este sábado en la Arena Ciudad de México.

"Me tocó esperar mucho para pelear, pero yo estaba saludable y esperaba por un evento, quería seguir en el ojo público y ahora sí pedir la oportunidad por un campeonato en el futuro.

"Descansé, pero en realidad me la pasé en el gimnasio, hice campamento y di el peso, pero no peleé, he andado activo, fuera de las cámaras", compartió en el día de medios de la UFC previo a la función en la CDMX.

Moreno aseguró que tendrá presión por pelear en su País, está acostumbrado y por ahora está enfocado en su rival de este sábado, Brandon Royval, a quien ya derrotó en el pasado, el cual sería el primer paso para la revancha contra Alexandre Pantoja, quien le quitó el Campeonato de Peso Mosca: "Vivo en presión desde hace cuatro o cinco años atras; 2020 fue mi primer pelea de campeonato y desde entonces no he parado, he estado en revanchas, tetralogias, peleas de Campeonato y en todo lo que dirán sobre Brandon Moreno", concluyó el "Assassin Baby".

Con ganas de revancha

La historia con Brandon Moreno será diferente el próximo sábado en la Arena Ciudad de México así lo advierte Brandon Royval.

Luego de que en su primer combate el "Assassin Baby" se llevó la victoria tras una lesión en el hombro, el "Raw Dawg" advierte que viene entero y sin problemas físicos.

"En aquella ocasión desde que empezó la pelear traía problemas con el hombro, de hecho en mi entrenamiento me afectó mucho, y salir pelear así fue una apuesta; el resultado fue puro azar y no porque fuera mejor que yo.

"Aún no puedo creer que declararon que Moreno ganó por nocaut técnico, me disloqué el hombro pero podía seguir peleando, así que realmente no considero aquella pelea como una derrota", aseguró Royval, quien tiene marca de 15-7.

Respecto a que el ganador de esta pelea podría ser el retador al título de Peso Mosca de la UFC, en poder del brasileño Alexandre Pantoja, el peleador estadounidense prefirió no especular.

"No sé que va a pasar con mi carrera, tanto Moreno como yo tenemos récord parecido, pero no sé si estoy en posición (de tener una pelea por el título) no sé si tenga sentido, pero ojalá sí", concluyó Brandon Royval.