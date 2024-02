Dejan millonada sin comprobar

Agencia Reforma | La mayoría de los recursos corresponde a cantidades no aclaradas por estados que acogieron los Nacionales y Paranacionales Conade Agencia Reforma | La mayoría de los recursos corresponde a cantidades no aclaradas por estados que acogieron los Nacionales y Paranacionales Conade Agencia Reforma | La mayoría de los recursos corresponde a cantidades no aclaradas por estados que acogieron los Nacionales y Paranacionales Conade

Ciudad de México.- Una Auditoría de Cumplimiento Forense reveló que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no comprobó adecuadamente un monto de 283 millones 115 mil 17 pesos con 71 centavos de la Cuenta Pública de 2022. La mayoría de los recursos corresponde a cantidades no aclaradas por estados que acogieron los Nacionales y Paranacionales Conade, es decir los institutos estatales del deporte de Baja California, Sinaloa y casualmente el estado de origen de la titular de la Conade, Ana Guevara, es decir Sonora. Otro monto millonario faltante corresponde a la falta de comprobación de 65 millones 267 mil 161 pesos de la Federación Mexicana de Taekwondo por la celebración del Mundial de Guadalajara. El documento de la Auditoría Superior de la Federación revela también detalles sobre el proceder de la Conade en la canalización de recursos a exponentes de las disciplinas acuáticas a través de la Federación Mexicana de Natación (FMN), que ese 2022 aún reconocía, y en el pago de becas a otros seleccionados nacionales. De acuerdo con el documento, hay firmas apócrifas de supuestas integrantes de la Selección Nacional de natación artística beneficiadas con apoyos para competir en el Mundial de Budapest 2022 que fueron solicitados por la FMN. Deportistas que no son identificadas por sus nombres, sino por "persona física 55 y persona física 56", que, por lo que declaran, no se trata de alguien más que de nadadoras, rechazan haber firmado documentos de entrega de uniformes que supuestamente fueron comprados con recursos que la Conade entregó a la Federación. "Si bien la FMN comprobó el monto total del apoyo otorgado por la Conade, no hay evidencia documental que justifique por qué no se requirió y otorgó apoyo a todas las integrantes de la Selección Nacional de Natación Artística de Primera Fuerza y por qué no se otorgó apoyo por concepto de hospedaje y alimentación", informó la Auditoría.