Se estrena Gómez con la máquina

Firmó con el equipo el pasado 9 de mayo, dos meses después de que empezó la temporada y el pasado miércoles finalmente tuvo su primer partido completo con El Paso Locomotive FC, además de que también anotó su primer gol con el equipo fronterizo.

Es Josué Aarón Gómez, nativo de Canatlán, Durango, que fue cedido a préstamo por los Bravos, equipo con el que sumó 38 partidos en la Liga de Ascenso, en los que anotó cinco goles. También tuvo participación en 15 juegos de la Copa MX con dos goles anotados.

Gómez dijo estar contento por su participación de este miércoles y por su gol, aunque no del todo por no haber conseguido la victoria.

“Muy contento, más que nada feliz con la oportunidad, pero creo que estamos un poco tristes, no es lo que se esperaba, necesitamos los resultados positivos, entonces pues nos quedan pocos partidos para aprovechar y hacerlo bien”, dijo el jugador de 25 años de edad.

El jugador duranguense juega ahora como delantero, cuando anteriormente lo hacía en el medio campo, situación que no lo incomoda.

“Muy contento, creo que me sentí muy bien con mis compañeros, pero hay que apretar más, creo tenemos que aprovechar cada oportunidad que tenemos y ser más contundentes. Hay que ir paso a paso y cerrar bien, que es lo importante”, señaló.

A los ‘Locos’ les quedan nueve partidos por disputar en la temporada, cuatro de ellos en casa, incluido el que se pospuso el pasado 3 de agosto contra Portland. En ese sentido, Gómez sabe que no pueden dejar ir más puntos y menos cuando juegan de locales.

“Yo creo que es fundamental si queremos meternos, entonces hay que apretar más, hay que aprovechar cada partido y hay que estar bien mentalizados porque cada partido es fundamental y empezando por este sábado es buen parámetro para nosotros”, concluyó.