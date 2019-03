Saca su lado más fiera

Nueva York.- Nick Foles se dirige a Jacksonville, Landon Collins se va a Washington y Trent Brown va para Oakland.

Las grandes ofertas de dinero para los agentes libres de la NFL comenzaron ayer, dos días antes de que puedan firmar contratos. Foles llevará su pedigrí de mariscal del Super Bowl con los Jaguares, y Brown cuenta con un anillo de campeonato ahora que se mude a la línea ofensiva de los Raiders en la posición de tacle izquierdo. El corredor Collins se dirige a unas cuantas horas hacia el sur desde Nueva Jersey, donde podrá enfrentarse a su antiguo equipo unas dos veces al año.

Todos los acuerdos de ayer fueron confirmados por personas con el conocimiento de dichos acuerdos, quienes hablaron con la Associated Press bajo condición de anonimato debido a que nada será oficial hasta mañana. Foles acordó firmar un contrato de 88 millones de dólares a cuatro años con los Jaguares. El acuerdo incluye 50.125 millones de dólares garantizados y podría tener un valor de hasta 102 millones de dólares con incentivos luego que reemplace a Blake Bortles, quien lanzó 103 pases de anotación en cinco temporadas pero se dio a conocer más por su imprecisión e inconsistencia, lo cual condujo a la inestabilidad ofensiva de Jacksonville. Se espera que Bortles sea liberado esta semana antes de que se pague un bono de un millón de dólares a los jugadores en el roster el próximo domingo.

Los Pieles Rojas acordaron contratar a Collins, de 25 años, dándole un contrato de 84 millones de dólares a seis años con 45 millones de dólares garantizados. Collins encabezó a los Gigantes con 96 tacleos la temporada pasada, y sus 437 desde que ingresó a la NFL en el 2015 son la mayor cantidad acumulada de entre todos los corredores de la Liga, pero los Gigantes optaron por no ofrecerle la exclusividad de la franquicia. Collins atenderá una de las más grandes necesidades de Washington en una defensa que calificó en el 17mo lugar en la Liga la temporada pasada.



También ayer...



— DeSean Jackson está a punto de regresar a Filadelfia. Las Águilas acordaron adquirir al receptor abierto de Tampa Bay junto con una selección de séptima ronda para el Draft del 2020 este año. El acuerdo es contingente y depende de que Jackson firme un nuevo contrato. Hace cinco años, el entrenador de las Águilas, Chip Kelly, liberó al tres veces seleccionado al Pro Bowl después de haber tenido su mejor temporada.



— El siete veces apoyador seleccionado al Pro Bowl Terrell Suggs dejará a los Cuervos de Baltimore. Suggs, de 36 años, ha jugado sus 16 temporadas en Baltimore y dijo al final de la temporada del 2018 que quería pasar su carrera entera con los Cuervos. Ese no será el caso.



— Buffalo acordó contratar al ala cerrada Tyler Kroft, al corredor Frank Gore, al esquinero Kevin Johnson y al centro Mitch Morse.

Kroft acordó firmar un contrato que tiene un potencial valor de 21 millones de dólares. Pasó sus primeras cuatro temporadas con Cincinnati.

Gore acordó firmar un contrato de dos millones a un año. Es el líder activo de la NFL en yardas por acarreo y regresará para su 15va temporada después de pasar el año pasado en Miami. Johnson, de 35 años, se unirá a LeSean McCoy, de 30 años, para formar lo que será la más longeva –e históricamente productiva– mancuerna de corredores.

Johnson acordó firmar contrato con Buffalo después de haber sido despedido por los Texanos. Competirá por la posición titular contra Tre’Davious White. Johnson, de 26 años, fue seleccionado por Houston en la primera ronda del Draft del 2015, pero nunca jugó tal como se esperaba debido a una serie de lesiones.

Morse deberá ayudar a estabilizar la línea ofensiva de los Bills. Pasó sus primeras cuatro temporadas en Kansas City, donde participó en 49 partidos.



— El más renombrado jugador en la agencia libre sigue siendo el corredor de los Acereros de Pittsburgh Le’Veon Bell, quien se ausentó de la temporada del 2018. Algunos de los más destacados jugadores de la defensa recibieron ofrecimientos de franquicia: las alas defensivas Demarcus Lawrence, Jadeveon Clowney, Frank Clark y Dee Ford, junto con el tacle Grady Jarrett.



— Otros grandes jugadores que seguro llamarán la atención son Trey Flowers de Nueva Inglaterra, probablemente una de las más grandes amenazas disponibles; el corredor veterano Earl Thomas; los apoyadores C.J. Mosley, Preston Smith, Za’Darius Smith y Anthony Barr; y los corredores defensivos Tyrann Mathieu y LeMarcus Joyner.



— Los equipos con rosters muy jóvenes o que se encuentran en reconstrucción podrían estar en busca de cierto liderazgo de los veteranos. Olvidémonos de cómo terminó el período que pasó Thomas con Seattle; él bien podría ser una pieza fundamental para un equipo que busca reconformarse.



— Muchos otros veteranos han sido liberados y se encuentran en el mercado, incluyendo el apoyador de los Jefes Justin Houston, el apoyador de los Browns Jamie Collins, y el corredor Tashaun Gipson.